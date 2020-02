Explosivo respaldo

La partida de Virginia Gallardo de Polémica en el bar luego de cuatro años en el ciclo de América que conduce Mariano Iúdica terminó en un verdadero escándalo. Virginia reveló los motivos de su salida: “Pasaron cosas. En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible”. Y cuando le preguntaron si Iúdica la había hecho sentir mal, respondió enigmática: “Tendría que entrar en detalles que no quiero. Los invito a que vayan a consultarlos a ellos”. Al ver sus declaraciones, Cinthia Fernández la apoyó a través de Twitter: “Otra más, somos varias ya... ¿qué será ? Te banco Vir”, escribió la panelista. La gerenta de Programación de América, Liliana Parodi, asegura que “por el cuidado que merece como mujer, vamos a hablar con ella y con la productora”, Cinthia salió al cruce con todo. Fernández escribió en respuesta a esa nota: “Me parece perfecto que lo hagan con Vir y también con todas las que nos pasó lo mismo Liliana Parodi. Porque somos bastantes y jamás se acercaron a nadie, y uno calla porque sino te cierran las puertas del canal. Bastante cruel el medio, es hora que cambien”. En agosto de 2019, Cinthia había contado su mala experiencia trabajando con Iúdica: "El último tiempo (en Involucrados) la pasé mal pero no con mis compañeros. Me hizo sentir muy incómoda Mariano Iúdica, no me gustaba cómo se manejaba. Hacía chistes sarcásticos conmigo respecto a Sol Pérez y, a veces, me trataba como a una ignorante”.