"Los fallecidos se producen en los focos de contagio como geriátricos" (qué tipo de casos tiene Entre Ríos)

Este martes 28 de abril fueron confirmados 124 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina, tal y como reportó el informe vespertino del Ministerio de Salud de la Nación. Con estos registros, suman 4.127 positivos en el país. Del total de esos casos, 909 (22%) son importados, 1.766 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 984 (23,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por otro lado, se registraron diez nuevas muertes. Son 8 mujeres, cinco de 87, 80, 83, 69 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 84 años, que vivía en Capital Federal; una de 85 años, oriunda de la provincia de Córdoba, y otra de 70 años que residía en la provincia de Neuquén; y dos hombres, uno de 71 años, que vivía en la provincia de Buenos Aires; y otro de 86 años, residente de Capital Federal. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 207.

En el nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil se analizaron los casos de coronavirus producidos de cada jornada, el porcentaje de recuperados y número de fallecidos diarios. “En términos generales el sistema de salud está respondiendo y se están recuperando más del 30% de los casos habiendo acumulado a la actualidad más de 1.300 personas recuperadas”, se especifica en el informe del IIE.

Por otro lado, se indica que “el número de fallecidos va evolucionando de manera similar al crecimiento de casos, condición esperada y que no está superando aún los 10 casos diarios con una leve estabilidad en su ocurrencia”. “Lo que se observa es que la ocurrencia de casos y fundamentalmente los fallecidos se están produciendo a expensas de focos (geriátricos, instituciones cerradas o barrios en específico) lo que obliga a que las medidas de vigilancia deben ser efectuadas de manera diferente para no tener que correr detrás de los casos, sino tratar de prevenirlos, es decir detectar de manera temprana a los sintomáticos o posibles transmisores de manera precoz para cortar la transmisión intensificando los estudios de diagnósticos”, se expone.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, sostuvo que al haber transmisión comunitaria “la mayoría de los casos están relacionados a estos procesos de circulación local y si se sigue esperando la ocurrencia de casos de acuerdo a la definición y no se hace búsqueda amplia de posibles contactos está yendo detrás del caso”. Y agregó: “Así tenemos casos como los geriátricos, los médicos que se contagiaron en un entrenamiento, etc., tanto en Ciudad como en Provincia. Si no se cambia la estrategia y se trabaja más en un concepto epidemiológico de la enfermedad va a ser muy difícil controlarla”. En cuanto al número de recuperados, consideró: “A medida que se vaya controlando la pandemia van a ir mejorando”.

¿Cómo está la situación en la Argentina?

Buenos Aires, Capital Federal y Río Negro: las tres jurisdicciones que duplican el número de casos en menos de 14 días. Córdoba y Santa Fe: su nivel de duplicación de casos superan los 14 días. Catamarca, Formosa, Jujuy y Salta: provincias que no presentaron o no tienen casos hace más de 23 días. La Pampa, San Juan y San Luis: no tienen casos hace más de 14 días. Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza: tienen casos aislados o fundamentalmente asociados a casos importados.