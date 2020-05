Peña, Frigerio, Vidal y Bullrich, las espadas de Macri: del silencio a las disputas internas (estadía entrerriana del ex ministro)

En medio de la crisis económica y el pedido de salvataje al Fondo Monetario Internacional en 2018, un exministro de Mauricio Macri revisó cuantas veces había sonado su teléfono en solo un día. Tenía 54 llamadas. La primera 7.04. La última cerca de las 12 de la noche. Muchos de esos llamados había decidido no atenderlos. "Había veces que sabías que era un reclamo que no ibas a poder resolver. Para alguien de gestión siempre está la excusa del 'te llamo luego'".

Hoy, mucho más tranquilo, ese exministro reconoce que fueron días "imposibles". Fuera de Casa Rosada, de La Plata y de los pasillos del poder, exfuncionarios de Mauricio Macri retomaron otras actividades, aunque nadie dejó de hacer política.

"En la política no estoy retirado. De la política no te jubilás nunca", dijo el sábado Miguel Pichetto, entrevistado por Jorge Fontevecchia.

¿En qué andan las principales espadas que supo tener Macri?

El más poderoso de ellos fue el exjefe de gabinete Marcos Peña. Pasa la cuarentena en el Club de Chacras (Pilar), mantiene el contacto con los asesores cercanos del expresidente y, por ahora, no es parte de lo que muchos llaman en of the record como el postmacrismo.

"¿Novedades de Marcos? Si, que no aparece por ningún lado", fue la respuesta de un hombre que trabajó a la par suyo durante los años de poder a PERFIL.

Semanas atrás mantuvo un almuerzo con Horacio Rodríguez Larreta, que el jefe de gobierno quiso evitar que se filtrara. Alejado de María Eugenia Vidal, con quien mantuvo diferencias casi irreconciliables durante la campaña, los históricos del PRO consideran que volverá a tener un rol activo cuando se acerquen las legislativas. Eso si, todos aseguran que será como colaborador, no mucho más que eso. Macri-Cristina vs. Larreta-Fernández? Vidal, por su parte, tuvo una aparición pública el 14 de mayo en Lanús junto a Néstor Grindetti, intendente PRO de esa localidad. Fue tras las críticas del presidente Alberto Fernández.

La exgobernadora comenzó a trabajar activamente con Larreta. Los laderos de este último se esmeraron por aclarar que "no es empleada de Horacio. Le consulta distintas cuestiones y ella le da su visión".

Mantiene reuniones por Zoom con dirigentes de la provincia de Buenos Aires y del interior y su vínculo con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, goza de muy buena salud.

Pidió a su equipo ser una oposición "moderada". "En medio de la pandemia, salir a tirar dardos es innecesario. Buscan subirla al ring, no lo va a hacer", sentenciaron a su lado.

¿Candidata en 2021? Hay quienes ya empiezan a ubicarla al frente de la lista para las legislativas. "Su imagen positiva no cae", repiten.

Rogelio Frigerio, exministro del Interior, pasa la cuarentena en Villa Paranacito (Entre Ríos), donde tiene domicilio legal. Junto al expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, creó la consultora "Sinfonya" y trabaja, con su equipo político, para Larreta. Muchos de los que lo rodean lograron refugiarse bajo el paraguas del jefe de gobierno.

Lucas Delfino, ex subsecretario de Municipios del Ministerio del Interior, pasó a la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal dentro de la Secretaría General. Mauricio Colello, el exvocero y asesor de Frigerio ahora es Subsecretario de Gobierno y el exdiputado Nicolás Massot es director del Banco Ciudad, para citar solo algunos casos. En las ultimas semanas tanto él como el exministro de Economía, Hernán Lacunza (trabajando también para Larreta a modo de consultor) levantaron el perfil en los medios de comunicación. Lacunza salió a cruzar el mensaje del gobierno nacional que apunta a Cambiemos como el único responsable por el estado actual de la deuda externa.

Frigerio envió un mensaje hacia adentro: "Los liderazgos no se pueden imponer", dijo sin confrontar directamente con Macri. Monzó fue más categórico. Señaló que entre el expresidente y Larreta "no hay disputa por el liderazgo, hay una transición natural"

Patricia Bullrich es hoy la preferida de Macri. Como titular del PRO es la mejor representante del "ala dura" del sector y seguramente sea candidata en las legislativas de 2021 y va con todo por la jefatura de gobierno en 2023 (¿contra Martín Lousteau?).

El domingo participó en un Zoom junto a más de 900 dirigentes del interior. Según consignó Letra P reconoció que Cambiemos cometió “muchísimos errores no forzados” y admitió que el radicalismo debería haber tenido mayor lugar en la Casa Rosada.

“Para la próxima nos tenemos que preparar bien”, sentenció. ¿Cómo definió al gobierno? "Kirchnerperonismo". Confronta la idea de un amplio sector de JXC que propone ser oposición moderada y plantea que el gobierno quiere "llevarnos a Venezuela".

Junto a Bullrich, Pichetto no detiene su presencia en los medios y trabaja para conformar un espacio propio dentro de JXC. Ante quienes lo quieran escuchar, dice lo que Macri calla e insiste con las diferencias políticas qué hay en el Frente de Todos (FDT).

Ante la consulta de su futuro político, Pichetto contó: "Se viene un partido propio, estoy tratando de ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio, Unir, y otros sectores del peronismo. En el 2021 y 2023 vamos a buscar ser parte del gobierno".

Quien fuera jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvai formó un estudio jurídico con Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de Buenos Aires y sigue dialogando con su jefa política. Algo similar sucede con la exministra de Desarrollo Social y esposa de Salvai, Carolina Stanley, quien dejó la actividad partidaria y está trabajando con proyectos sociales y de género junto a ONG y la sociedad civil.