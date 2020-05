"Recibí amenazas de muerte": Willy Caballero revivió su martirio tras el error contra Croacia en Rusia 2018 (relato del entrerriano)

El arquero Wilfredo Caballero , de 38 años, confesó haber recibido amenazas luego de su fatídico error técnico ante la selección de Croacia en el Mundial Rusia 2018 .

Corría el minuto 52 del segundo partido, cuando el portero argentino recibió el balón en pies de Gabriel Mercado. Caballero intentó pasar la pelota por encima del rival que salió a presionarlo, Rebic, pero la pelota quedó a medio camino y fue tomada en el aire por el delantero, quien abrió el marcador del partido. Luego, la Valtreni marcó otros dos goles para sentenciar la victoria por 3-0 ante el equipo de Jorge Sampaoli.

Casi dos años después de aquel evento, el futbolista del Chelsea repasó la jugada en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky de TNT Sports: "Se la quiero pasar al Toto Salvio, que lo veo solo. La quiero levantar, pero le pego al piso, como nunca lo había hecho antes. Lo habíamos entrenado antes, pero ahí estás a otras revoluciones. La pelota hace un efecto y ahí Rebic hace esa maravilla que no va a hacer nunca más en su vida... Todo el mundo piensa que la quiero picar, pero yo nunca piqué una pelota en mi vida. La tenía que levantar porque venían los dos delanteros... Tranquilamente podía pegarle largo, pero bueno".

Caballero tenía la esperanza de que el desenlace del partido fuera distinto para poder reivindicarse. Pero no pudo ser: "Por el error y por cómo terminamos después de ese partido, todo implicaba que Jorge (Sampaoli) podía tomar la decisión de sacarme. Cuando me lo comunicaron, entendí...". Tras ese encuentro, Franco Armani tomó el lugar de Caballero hasta el final de la competencia.

Después de ese día parecía que mi teléfono era público, todo el mundo tenía mi número, me llegaron mensajes muy fuertes de todo tipo

Sin embargo, lo peor vendría después. Según relató el entrerriano, en las horas posteriores a ese partido, fue coaccionado a través de las redes sociales. "No solo en Instagram, en Twitter... Después de ese día parecía que mi teléfono era público, todo el mundo tenía mi número, me llegaron mensajes muy fuertes de todo tipo. Le dije a la gente que uno sabe cuando se equivoca y no quiere equivocarse nunca, pero bueno, me pasó... Acepto críticas y acepto que me puteen, pero a un extremo de querer matarme , me parece que no daba".

Incluso, contó que el episodio del Mundial lo llevó a cuidarse más de la exposición pública. "Esa situación no le hizo bien a toda mi familia. La verdad que no me gustó, no la pasamos bien", dijo el futbolista surgido en Boca Juniors. Caballero extendió la semana pasada su vínculo con el Chelsea por una temporada más. En Europa, aparte del equipo londinense, jugó en Elche, Málaga y Manchester City.