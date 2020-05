"Hacen un daño a la sociedad" (mención a Entre Ríos)

Es algo sólo de la Capital, en el interior los ignoran, comentaban cerca del presidente Alberto Fernández sobre la llamativa campaña de dirigentes, intelectuales y periodistas vinculados al macrismo contra la cuarentena, que busca escabar en el malhumor por el prolongado encierro que ayer se expresó en una protesta deshilachada. "Mezclan la voluntad de hacerle un daño al Gobierno y le hacen un daño a la sociedad", sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien calificó como "una falta de respeto" para los argentinos que se hable de "infectadura". El Presidente continuará esta semana la agenda de la pospandemia, con actividad en la Casa Rosada y visitas al interior. Todo indica que habrá una nueva prórroga del aislamiento en el área metropolitana, pero podría levantarse en casi todo el resto del país. Es algo que se va a analizar.

Cada día, al cierre de la jornada, los números de contagiados y fallecidos en países como Brasil y Chile muestran que la estrategia trazada por el Gobierno es acertada. Así piensan cerca de Alberto Fernández y por eso no encuentran lógica en la campaña anticuarentena que repiquetea de manera constante en algunos medios. Porque tampoco es que se salva la economía. Mencionan el caso de Estados Unidos que ya superó los 105 mil muertos y tiene el peor índice de desocupación en 90 años. "No somos fanáticos de la cuarentena: a todos nos complicó la vida. Nadie es pro-cuarentena, en todo caso somos anti-muerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso", comentó Cafiero en el programa de Eduardo Aliverti.

Aseguran que el Presidente fue el primero en plantear la necesidad de un cambio de agenda, que no apareciera tan encerrado en Olivos. Le quería volver a tomar el pulso a la calle y dos veces fue manejando su auto hasta la Casa Rosada. Las encuestas que manejan sostienen que el respaldo de la gente a la cuarentena y a la gestión presidencial se mantienen muy altos. "Los que están en contra son sólo una parte de los electores que votaron a Macri y mayoritariamente antiperonistas, principalmente en algunos barrios de la Capital y en la zona norte del GBA. El rechazo a la cuarentena es la manera que encontraron para oponerse a un gobierno que no les gusta", analizaban.

Además de volver a su despacho a la Rosada al menos dos días por semana, el Presidente quiso retomar sus salidas semanales al interior. Los gobernadores llamaban para avisar que seguían abriendo actividades y en Gobierno quieren que esa otra realidad también se vea reflejada. "La realidad de los medios es muy porteño-céntrica", sostienen. Hasta ahora fue a provincias del norte, esta semana será el turno de la Patagonia, casi seguro Neuquén y alguna otra.

En la reunión del viernes del gabinete económico mostraron algunas cifras. Comentaron que el 80 por ciento del país se encamina a la "nueva normalidad", que una provincia con fuerte actividad industrial como Córdoba la semana que viene ya estará funcionando en un nivel similar al de antes de la cuarentena. Entre Ríos también avanzó mucho mientras que en Jujuy y San Juan anunciaron la vuelta de las clases y en Mendoza y Santa Cruz abrieron los restaurantes. Después del gran parate de abril, pronostican que los números de mayo no serán tan malos y que luego será todo para arriba hasta nivelarse con una realidad previa que tampoco era buena. "Porque parece que ahora todo es culpa de la pandemia. Pero hay que recordar que llegamos al gobierno con una economía destruída", subrayaban.

Dentro de este panorama, reconocían que el rubro comercial estaba muy complicado. "El que tiene un restaurante o trabaja en el turismo está muy mal, lo reconocemos, no somos necios", comentaba un funcionario que había visto las protestas de ayer en algunos puntos de la Capital. "Parecía que cada uno protestaba por una cosa distinta", analizaba, pero dentro de los que se quejaban decía entender la desesperación de los comerciantes más allá de la millonaria ayuda que dispuso el Gobierno.

El lunes volverán a reunirse los equipos del gobierno nacional, la ciudad y la provincia de Buenos Aires para analizar el resultado de las últimas medidas de control y comenzar a discutir cómo seguir adelante. Con más del 90 por ciento de los casos que se registran a diario, la continuidad de la cuarentena en el AMBA está fuera de discusión. Las otras zonas complicadas son Chaco y la capital de Córdoba. En el resto del país, y es algo que el Gobierno evaluará durante la semana, podría decidir el levantamiento del aislamiento, manteniendo los protocolos de cuidado y la prohibición para los eventos masivos. Habrá que esperar si eso alcanza para disipar el clima que se busca instalar desde algunos sectores interesados.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentaba el caso de una protesta de "comerciantes" que lo sorprendió el viernes frente a la intendencia. Cuando averiguó, resultó que la convocatoria la hizo una dirigente macrista que, según promocionaba en sus redes sociales, el dia anterior había mantenido una teleconferencia con Patricia Bullrich. La escenografía se repetía en otros municipios del GBA.