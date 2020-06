Entre Ríos: una joven cobró el IFE y lo invirtió en herramientas para su oficio de electricista

Micaela Albornoz es una joven de 21 años que vive en Villaguay, provincia de Entre Ríos y que decidió invertir los $10.000 del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) en herramientas para poder progresar en su oficio como electricista, una vocación que tiene desde niña.

La joven siempre admiró a su padre que es maestro mayor de obras. Con solo seis años pidió poder acompañarlo al trabajo para ver cómo se desempeñaba. A partir de ahí, soñó con incursionar en el mundo de la electromecánica. Así, estudió y se recibió de Técnica en electromecánica en la escuela de Educación Técnica N°1, Doctor Etchebarne, de su ciudad y comenzó a prepararse para lanzarse a la ocupación para la cuál decidió invertir el bono recibido.



De esta manera, aprovechando la ayuda económica otorgada por el Anses a las personas con una situación económica crítica a causa de la pandemia de coronavirus que azota a la Argentina y al mundo, la joven pudo hacerse de un stock de herramientas y de diversos instrumentos como para que no le falten elementos en el desarrollo de su ocupación.



"Toda mi vida me encantó la electricidad"



"Toda mi vida me encantó la electricidad, desde chica acompañaba a mi padre a las obras y veía como se instalan las conexiones y demás, así que cuando tuve la oportunidad de elegir una secundaria me fui a la Escuela Técnica. Cuando llegó la hora de elegir una tecnicatura me fui a electromecánica", contó Micaela al medio Uno, de Entre Ríos.

"Mis padres siempre me apoyaron en todo. Mi madre, por ejemplo me dejaba hacer instalaciones en la casa para practicar y mi padre siempre me ayudó en cualquier pregunta que tuviese", continuó.

"Siempre tuve miedo de largarme en esto que amo tanto, pero no hay nada que me haga más feliz que esto y no quería dejar pasar una oportunidad así. Siempre hay que sacarse el miedo. Si uno ama lo que hace y lo hace de corazón nada puede obstaculizar tu camino a cumplir tus sueños".

En referencia a los que todavía creen que la electricidad no es un oficio para mujeres -"más de una vez las personas se muestran sorprendidas de verme en las obras", dijo-, la joven Albornoz sentenció: "Si uno te mira mal, demostrá que podés y siempre mirando para adelante. Oídos sordos a todo aquel que no tenga algo constructivo que decir".