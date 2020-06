Entre Ríos: habilitan reuniones familiares y la reapertura de shoppings

En sintonía con la mayoría de las provincias, Entre Ríos avanzó en la flexibilización de la cuarentena autorizando una serie de actividades y servicios como las reuniones familiares de hasta 10 personas, la práctica deportiva individual en instituciones y clubes, la reapertura de centros comerciales y galerías y el transporte de media distancia.

Con todo, Bordet remarcó en conferencia de prensa que las nuevas flexibilizaciones apuntan a volver a ubicar "rápidamente" a la provincia en la senda de "desarrollo económico y social". El gobernador defendió las medidas tomadas por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia y, en ese sentido, agradeció al presidente Alberto Fernández, que decidió "desde el primer día cuidar la salud de la población argentina, sino estaríamos con una realidad sanitaria realmente colapsada". Bordet rechazó las manifestaciones "anticuarentena" que, apuntó, son "organizadas por ciertos sectores con una irresponsabilidad absoluta", que "contrasta con los resultados sanitarios que estamos teniendo". El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo, quien fue el encargado de dar precisiones sobre las medidas adoptadas hoy, aclaró que las reuniones habilitadas son sólo las familiares y de hasta 10 personas, "no las sociales". La idea -sostuvo- es permitir el encuentro del grupo familiar, "donde están los afectos más cercanos". Para participar de ese tipo de reuniones no se deberá gestionar permiso alguno y "si un control policial le pregunta, la persona podrá responder: voy a una reunión familiar, y eso es suficiente", detalló. Además, anunció que atendiendo el "pedido de algunos intendentes se habilitarán los centros comerciales y galerías". Por otro lado, quedan habilitadas todas las actividades deportivas individuales, es decir, que no impliquen contacto ni grupo de personas como "tenis, paddle, pelota paleta, bochas individual y golf", que se suman al ciclismo, running y deportes náuticos individuales, ya permitidos-.