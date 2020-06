Con más flexibilizaciones, la industria tiene una actividad entre 50% y 100% en las provincias (cifras de Entre Ríos)

La actividad industrial inició el rebote en mayo pero anticipan un avance muy lento Industriales afirman que si no destraban importaciones se desploma la economía Mientras la cantidad de contagios de coronavirus sigue creciendo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el resto de las provincias logran salir de la cuarentena con más flexibilizaciones y permiten una mayor reactivación de la industria.

La producción industrial del país enfrenta la etapa de disociación entre aislamiento y distanciamiento con un funcionamiento mínimo del orden del 50% hasta un 100% en provincias como San Luis y Tierra del Fuego, mientras otras avanzan en la adecuación a nuevas mecánicas y protocolos sanitarios a causa de la pandemia de coronavirus, consignó la agencia Télam.

Si bien el conurbano bonaerense sufre por la propagación del virus, gran parte de la provincia de Buenos Aires prácticamente no tiene circulación viral. La industria bonaerense representa el 51,5% de la actividad nacional del sector, con unas 18.276 empresas que emplean alrededor de 408.512 personas y está funcionando al 65%: "Cada fábrica exceptuada del aislamiento social debe presentar y cumplir protocolos sanitarios coordinados con los sindicatos y cada municipio", detalla un informe de la cartera de producción bonaerense al que accedió Télam.

Allí, se especificó que las grandes fábricas -como las terminales automotrices- deben tomar un complejo entramado de medidas de control en el lugar de trabajo, como también en el transporte, el acceso y los espacios de descanso o almuerzo.

Por su parte, la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) junto con el Centro de Estudios Económicos de esa ciudad realizaron una encuesta a más de 150 empresas, de las cuales "el 75% de ellas reveló algún grado de disminución del nivel de actividad, mientras que 13% aumentó y el otro 12 % se mantuvo".

Chubut

En Chubut, por su parte, todas las actividades industriales están habilitadas, aunque con dispar capacidad de producción, según explicó a el ministro de agricultura, ganadería, industria y comercio de la provincia, Leandro Cavaco. El funcionario le dijo a la agencia Télam que "en la industria textil de Trelew, por ejemplo, hay buen nivel de producción en las empresas que tienen a la lana como materia prima, no así el textil sintético que está con dificultades", en tanto que la industria textil orgánica que le da valor agregado a la lana merino, llegó a un nivel de actividad del 60% mientras que en la textil sintética no pasó del 30%. En cuanto a la actividad petrolera, de gran importancia en la comarca que tiene a Comodoro Rivadavia como cabecera, se trabaja con guardias mínimas pero "no se bajaron equipos de perforación", explicaron desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut. Por su parte, la empresa Aluar, la única productora de aluminio del país y cuya planta es de las más importantes del mundo, trabaja al 50% de su producción, según revelaron sus directivos, aunque con perspectivas de ir mejorando en tanto se vayan abriendo los mercados internacionales.

Neuquén

En Neuquén, la principal actividad provincial, la producción hidrocarburífera, durante la cuarentena sufrió un gran impacto, indicaron a Télam voceros del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, aunque señalaron que "las producciones de gas y petróleo no se detuvieron. No se cerraron pozos, pero la perforación y completamiento se frenó en seco". "YPF, la principal operadora de la cuenca neuquina, anunció la reducción de su actividad en un 50% algo que hicieron prácticamente todas las compañías, aunque durante mayo comenzó a moverse lentamente", agregaron.

Entre Ríos

A su turno, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, resaltó que se "está dinamizando la actividad económica, más del 90% está funcionando, solo restan las actividades que implican aglomeración de personas".

Las industrias de aberturas, muebles, metalúrgicas, e acoplados, fundición de metales, materiales de construcción, aserraderos, textiles y biodiesel tuvieron caídas durante la pandemia de coronavirus en sus niveles de producción y ventas que van desde un 30% hasta un 82%.

Corrientes

El ministro de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Raúl Schiavi señaló que "todas las cadenas productivas provinciales están funcionando" y enumeró a la industria arrocera, de hortalizas, cítricos, yerba mate, té, la foresto industria y la industria textil, y aclaró que "las únicas restricciones son interjurisdiccionales". Con protocolos y lentamente, la industria bonaerense retoma la actividad

La Pampa

También en La Pampa, la actividad industrial alcanzó un nivel del 95%, con protocolos específicos según la actividad, los que tras ser acordados con la provincia fueron elevados al gobierno nacional para su autorización.

Jujuy

En Jujuy, una de las provincias más avanzadas en el proceso de desconfinamiento, está funcionando un 60% de la actividad industrial, ajustada a protocolos de circulación y de bioseguridad, señaló a Télam Nilo Carrión, presidente de la Unión Industrial de Jujuy.

San Luis

Por su parte, en San Luis la actividad es plena: el jefe del programa de Industria, Agroindustria y Comercio de San Luis, Paulino Gómez Miranda, afirmó a Télam que el polo industrial provincial funciona "al 100%" y reconoció que las empresas se "adaptaron rápido a los protocolos, se respeta la trazabilidad en el transporte y en los comedores de fábrica, lo que permite el seguimiento de los trabajadores y sus contactos estrechos", aseguró.

Tierra del Fuego

Por último, desde el sur, las industrias electrónicas, autopartistas y textiles funcionan ahora al 50% de su capacidad de producción. El gobierno de Tierra del Fuego autorizó el regreso de la actividad fabril en la ciudades de Río Grande y Ushuaia, mientras que la ministra de Producción y Ambiente provincial, Sonia Castiglione, explicó que las empresas fueron habilitadas a incrementar su nivel de producción, con la idea de llegar al 100% de sus capacidades "a fines de este mes", indicó en declaraciones oficiales.