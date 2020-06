Denuncian por estafa a los directivos de Vicentin (mención a acreedores de Entre Ríos)

Un productor agropecuario de la provincia de Córdoba presentó una denuncia penal contra los directivos de la empresa Vicentín por el delito de estafa, ante el Ministerio Público de la Acusación regional Rosario. Entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019, el denunciante entregó poco menos de seis mil toneladas de trigo. En medio de las negociaciones habituales, la empresa le señaló que la última fecha de compra sería el 5 de diciembre. Luego se supo por qué: ese día la empresa se declaró en "stress financiero", es decir, en default.

“Al tiempo de celebrar los contratos con el productor, los directivos de Vicentín estaban, cuanto menos, en perfecto conocimiento de su imposibilidad de afrontar el pago de la mercadería que se le entregaría, y no obstante continuaron adelante con el negocio. Es decir, siguieron captando fondos en el mercado granario, tomando cereal y haciéndose de importes líquidos, con la intención de fondearse y no pagar, o sabiendo que la empresa no podría cumplir con sus obligaciones”, puntualizaron desde el estudio jurídico Romera, Ongay, Romano, Castellani & Figueroa Casas, de la ciudad de Rosario, que son los patrocinantes de la denuncia.

La fecha es clave porque ( el 5 de diciembre) fue el día en que Vicentin informó mediante un comunicado a sus acreedores que la empresa iniciaba “un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero”. El 10 de febrero pasado presentó el concurso preventivo de acreedores. De los 2.638 acreedores que Vicentín informó en el concurso preventivo, 1.865 lo son por venta de granos.

El caso Nacadie

Para sustentar la hipótesis de la estafa, el productor y sus abogados, analizan lo que llaman el “caso Nacadie”. El mayor deudor que Vicentín SAIC informa tener en el concurso preventivo es la empresa “Nacadie Comercial S.A.”. Es decir, a esta empresa, Vicentin le debe $2.164 millones de pesos. “Se trata de una sociedad extranjera, inscripta en la República Argentina recién en el mes de septiembre del año pasado, poco tiempo antes del día en que Vicentin declaró el stress financiero. Nacadie opera como intermediario de granos y productos agrícolas desde Uruguay. Su domicilio legal en la Argentina es en la ciudad de Reconquista y lo comparte con el frigorífico Friar, empresa vinculada a Vicentin. A tal punto que el representante legal de Nacadie Comercial S.A. integra también el directorio de FRIAR S.A. como director titular. Nacadie Comercial no tiene bienes en la República Argentina.

Otros de los puntos considerados en la denuncia fue el de Renova, que era el activo más importante de Vicentin, de la cual era accionista junto a Oleaginosa Moreno (del grupo Glencore). Tres días antes de la declaración de default, el 2 de diciembre de 2019, Vicentin le transfirió a Renaisco, también de Glencore, 438.233.700 acciones ordinarias de Renova, un 16,67% del paquete accionario, cediéndole de esta manera al Grupo Glencore el control societario de Renova.

Por otro lado, entre los deudores que Vicentin informa que tiene en el concurso preventivo, figuran varios directores y accionistas de la empresa, así como también familiares de éstos, a los cuales la empresa realizó préstamos o mutuos por una suma cercana a los $100 millones.

Pese a ser una empresa que por sus comienzos se encuentra vinculada a las ciudades de Avellaneda y Reconquista, su actividad comercial e industrial en el mercado agropecuario resulta mucho más significativa en la región del “Gran Rosario” y alrededores. Es allí donde la empresa cuenta con mayor cantidad de oficinas comerciales y administrativas, con más establecimientos y mayor capacidad portuaria e industrial. Y, como es lógico, con mayor cantidad de acreedores por venta de granos. De hecho, del total de acreedores por venta de granos que Vicentín tiene en todo el país, el 89,1% se encuentra más próximo a los establecimientos que la empresa posee en el “Gran Rosario”, mientras que sólo el 10,9% está más cerca de Avellaneda. Del total de acreedores hay 740 de la provincia de Santa Fe, 513 de Córdoba, 208 de Buenos Aires, 170 de Capital Federal, 96 de Chaco y 72 de Entre Ríos.