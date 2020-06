Charlas de quincho (el entrerriano Etchevehere y Patricia Bullrich)

El día más corto del año, el ingreso al invierno; la “noventena” que diluyó el otoño con la población “guardada”; el coronavirus que sigue creciendo; el acuerdo con los acreedores que se atrasa pero, especialmente, el tema de la empresa Vicentin que atravesó transversalmente la semana, constituyeron el temario común a la cantidad de reuniones virtuales que se produjeron en los últimos días. Y, si bien los temas económicos y jurídicos dominaron los debates, fue la cuestión política, con la muy difícil situación en la que quedaron dos gobernadores clave del oficialismo por el caso Vicentin: y dos encuentros con más de un millar de participantes, lo más destacado de la semana. Veamos:

Seguramente Patricia Bullrich no esperó probar la propia medicina trolls que tan efectivamente instaurara en su momento Marcos Peña, pero así fue. La sorpresa fue igual de mayúscula para el millar de participantes del Zoom “al campo” de la ex ministra, del que tampoco participó tanta gente del sector (más allá de los exfuncionarios del área), por la virulencia de los mensajes que obligaron, en varios momentos, a cortar el muy agresivo chat. Si bien está claro que el objetivo de la por ahora titular del partido es al menos lograr la unidad dentro de las propias filas, los resultados no estarían siendo demasiado alentadores. Con frases como “esta es la 126”, en alusión a que el caso Vicentin estaría reeditando lo ocurrido en 2008, algo que el propio sector agroindustrial rechaza y, más vale, reclama por la seguridad jurídica, o la defensa de la propiedad privada; “Vamos a dar batalla en todos los frentes, en la universidad, en las escuelas, para que no haya más maestros-Baradel”, dijo la exministra ante la euforia de la pantalla. Igual, alguno se animó a preguntas más comprometidas, como el famoso impuesto a la exportación, conocido como retenciones. La sorpresa fue mayúscula. “Nosotros somos antiretenciones. Es una forma de sacarle producción a los que producen”. Como si no fuera suficiente, le dio la palabra a Luis Etchevehere, quién fuera el último ministro de Agricultura de Macri y que en su gestión se volvieron a generalizar estos impuestos (2018) que aseguró, a su vez, “las retenciones son el peor impuesto. No tiene que haber. Hay que igualarse a los países competidores”, dijo el entrerriano sin sonrojarse siquiera, y no parece haber habido tiempo para preguntarle por qué, entonces, no las eliminaron.

Muchas suspicacias provocó el encuentro (virtual) entre Alfredo Cornejo,y Ricardo López Murphy en una charla sobre la Argentina que viene, y donde, al margen de las palabras, los gestos de ambos mostraron una particular vocación de diálogo (y algunos se animaron a decir que hasta de “acercamiento”, o confluencia). Tanto así que dejaron entrever la decisión (por ahora individual) de conformar frentes lo mas amplios posible. “En la diversidad hay más votantes”, reconoció Cornejo, que habló de una oposición “republicana y federal”, y sin pedir “análisis de sangre a quienes se acerquen…”. A su vez, López Murphy reconoció que el futuro programa “debe ser la prosperidad, pues ahí los que más progresan son los más vulnerables”. “Esta vez para salir hará falta una gran reforma en la que se eliminen privilegios y regímenes especiales”. “Ese debería ser el gran programa”, dijo. Por supuesto que todo esto mientras el tema Vicentin seguía contaminando todos los frentes en una escenario vertiginosamente cambiante, que terminó desembocando en idas y vueltas entre el Poder Ejecutivo Nacional, y el juez de la convocatoria, que volvió las cosas atrás después de la intervención enviada por el Gobierno. Todos los ojos se pusieron ayer sobre la reunión de Alberto F. y Gabriel Delgado en Olivos. Delgado, a pesar de haber sido desplazado por el juez como interventor y puesto como veedor, sigue siendo pieza clave en el proceso que intenta llevar adelante Perotti para salvar políticamente el conflicto que generó la decisión de expropiar.

Todo esto, sumado al malhumor por la prolongada cuarentena, y a la creciente incertidumbre por el rumbo de la economía con cada vez más afectados, terminó en distintas movilizaciones tanto en Capital Federal, como en distintas localidades del país, que se enmarcaron en el genérico título del “Banderazo”, en conmemoración al día de la enseña patria el sábado, y que dejó muchas notas de color, pero poca sustancia ya que se esperan los paroxismos pasos esta semana. En medio, complicaciones crecientes para los gobiernos provinciales más comprometidos como el de Santa Fe, donde Omar Perotti es hasta ahora el más golpeado, y no se sabe que rumbo van a tomar los socialistas santafesinos; mientras que Juan Schiaretti, también presionado por el interior de Córdoba (que fue el que le garantizó, hasta ahora, los triunfos en las elecciones), y por un Luis Juez, de muy activa campaña en esta oportunidad, terminó asegurando que no va a “sentar a sus diputados para tratar la propuesta del Ejecutivo”, a la sazón, la de intervención-expropiación de la empresa concursada, aunque nada dijo de la propuesta (similar, pero distinta) de su par santafesino, Perotti. Así las cosas,,, y mientras las discusiones jurídicas inundaban los correos y las reuniones, distintas batallas se libraban en varios frentes, incluso del propio sector agropecuario que, hasta ahora, no quiere aparecer (otra vez) en el eje de la cuestión, pero que ya obligó a correcciones de rumbo fuertes, ante el estado público que van tomando las cuestiones.

La situación en China aporta datos sobre la pandemia que no dejan de preocupar y hasta provocar molestias. Se supo que Sabino Vaca Narvaja, segundo en la embajada argentina en Beijing, tuvo que pasar por una terrible cuarentena con testeos continuos antes que el gobierno chino le habilitara la circulación. En Beijing para colmo la situación de complicó con el nuevo cierre ante la aparición de nuevos casos, por lo que el funcionario volvió a quedar adentro de su nueva casa. China está cerrándose más: ayer suspendió las importaciones de pollo de la firma Tyson de EE.UU. alegando que podía ser causal del rebrote de Covid-19. Y Beijing canceló 800 vuelos y cerró una planta de gaseosas Pepsi

De todas formas, en medio de la pandemia del coronavirus, algunas ideas avanzan a paso firme y prometen novedades en el corto plazo. En el área de recursos marinos apareció en las últimas horas la empresa Economía Azul, la primera que prestará a servicios a nivel global. Pablo Ferrara y Patricio Pagani son dos expertos que bucean sobre estas cuestiones a nivel técnico, legal y de administrativo, en un área que implicaría una inyección inicial a nivel local de u$s2.000 millones. Geopolíticamente, todos los países con un mínimo de “conciencia marítima” comenzaron a mover sus fichas: no sólo las grandes potencias marítimas como China, Corea, Japón, España, Portugal, Rusia, y el Reino Unido, sino también los países con modelos asimilables originariamente al argentino, como Australia y Nueva Zelanda. Como ejemplo se toma a los puertos, ciudades ecológicamente inteligentes desarrolladas y operadas con consciencia ambiental, en busca de reducción de costos y aumento de eficiencia y eficacia.