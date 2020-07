Del submarino a la nanotecnología: la historia de una empresa que en la pandemia no da a basto (declaraciones de empresario entrerriano)

Horacio Tobías, 59 años, pasó de su especialización en submarinos, donde además de ser tripulante de la mayoría de los de la Armada Argentina también se dedicó a repararlos contratado por Brasil, a ser uno de los fundadores de una pionera en nanotecnología. Esto es, la manipulación de la materia a una escala muy pequeña, levemente mayor que la atómica. Y en esas condiciones la materia tiene propiedades que no presenta a escalas normales. En esta pandemia, Nanotek no da abasto, ya que está fabricando nanopartículas de plata que se aplican a productos orientados al cuidado de la salud como los barbijos tri-capa, donde una de las 3 capas tiene nanopartículas que matan al virus. También se incorporaron a telas especiales y en pinturas. Otro tanto sucede con el alcohol en gel con nanoplata que posee efectos microbicidas y antibacteriano y da protección antimicrobiana de por lo menos 6 horas. En cuanto a las pinturas ya las probaron en el Hospital Central y el Materno Infantil de San Isidro. Nanotek tiene un laboratorio de vanguardia en el parque del Conicet en Santa Fe y otro más Pacheco, Buenos Aires. La compañía nació en 2007 y su debut fue la descontaminación de una central hidroeléctrica en Paraguay, en la que estallaron transformadores, afectando el área de trabajo. Desde ese momento fueron incorporando nuevas áreas siempre de la mano de la nanotecnología como el desarrollo de un packaging que prolonga la vida útil de los alimentos frescos para Arcor y se convirtieron en líderes regionales y fuertes exportadores a Chile, Uruguay y Ecuador.

“Estamos en la mitad del río”, dice Iván Szczech, presidente de la Cámara de la Construcción, con empresa en Entre Ríos dedicada a desarrollos privados y algunas obras públicas que estuvieron bajo la lupa judicial. Szczech se está dedicando en la cuarentena a acuerdos con los bancos para un plan de acceso a la vivienda una vez que termine esta emergencia. Sostiene que mientras en Argentina el crédito hipotecario apenas representa el 1% del PBI, en Chile llega al 23% y en Bolivia a más del 10%. Resalta que, pese al derrumbe de la actividad y la pérdidas de 100.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, no hay empresas quebradas, pese a que ya venían con 24 meses de caída de la actividad. El 63% de esas firmas están siendo ayudadas por el Estado para el pago de sueldos. Este constructor destaca la relación con la UOCRA. “Tenemos una alianza estratégica desde hace muchos años. Estamos en el mismo barco y nos ayudamos mutuamente”.

A los empresarios que frecuentan a Cambiemos, que ya no son tantos, les llamó la atención el regreso de Marcos Peña. La otra sorpresa es su papel en el reacomodamiento del principal espacio opositor. Deslizan que la estrategia de posicionamiento que plantea Peña es colocar a algunos jugadores en la confrontación dura, a otros como moderados y darles a todos el consejo de no romper los puentes con el oficialismo. De cara a las elecciones del año que viene, Peña receta nuevas caras con la convicción de que por ahora la sociedad no perdona el fracaso económico de Macri.



Un frigorífico de capitales brasileños, Mafrig, se llevó la mayor porción de la cuota Hilton, los cortes de alta calidad y mayor precio que se destinan a la Unión Europea, en lo que es el reflejo de lo que pasó en ese sector con fuerte retroceso de los industriales de capital nacional. El Ministerio de Agricultura repartió 28.539 toneladas de la Hilton y 2.625 toneladas fueron distribuidas entre Quickfood, que es de Marfrig y la propia Marfrig Argentina.



Ediciones Urano comenzará a editar y distribuir libros en inglés y en español en los Estados Unidos. El grupo editor ya tenía presencia con las obras en castellano de sus obras, y ahora da un salto con los libros en inglés. Lo hace esta vez de la mano de Miguel Ruiz, mexicano, y referente de la llamada literatura espiritual y de desarrollo personal. Urano es una empresa editorial familiar nacida en 1983. Se orientó hacia los libros de autoayuda, salud y medicina alternativa. Tiene 200 empleados.



John Pearson, CEO de DHL Express, la empresa de correo del estado alemán, ingresó al debate que divide a los expertos acerca de la des-globalización. “Creo que la globalización se afianzará de nuevo. Ni siquiera los escenarios de impacto más pesimistas cuentan con el colapso de los flujos comerciales y de capital. Por el contrario, las disminuciones previstas prevén un retorno a niveles que, en el decenio del 2000, eran ampliamente considerados como un signo de hiperglobalización. Simultáneamente, la pandemia en muchos lugares ha dejado muy en claro cuán importante es la globalización para nuestro sistema inmunológico en lo económico y lo social”, señaló.