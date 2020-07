La secuencia completa del asalto al jubilado que mató a un ladrón en Quilmes (es oriundo de Entre Ríos)

Faltaban poco para las cinco de la madrugada del viernes último cuando cuatro ladrones se metieron a robar, por tercera vez esa noche, en la casa del jubilado Jorge Adolfo Ríos (70), en Quilmes?. Un quinto cómplice esperaba, de campana, en la vereda de la calle Ayolas al 2700.

Las imágenes de las cámaras de seguridad reconstruyen toda la secuencia y también la huida de los asaltantes. Salieron corriendo, uno a uno, al escuchar disparos, hasta que Franco Moreyra (26) salta desde adentro de la propiedad del herrero y cae. Luego corre con alguna dificultad hacia la misma dirección de sus cómplices, hasta que vuelve a derrumbarse.

Pasan 15 segundos hasta que Ríos aparece en escena, junto con su perra. Camina con su pistola Bersa Thunder 9 milímetros hacia donde cayó herido Moreyra. Ambos se pierden de vista en las cámaras, hasta que otra detecta la secuencia final.



En ella se ve cuando el herrero se acerca al ladrón, que está sentado en la vereda. Según el fiscal Ariel Rivas (UFI N° 1 de Quilmes), Moreyra se encontraba "en estado de indefensión" cuando el jubilado, que estaba conmocionado, además de tener lesiones en el rostro y los brazos, le dispara en el pecho, al lado de un Fiat Uno en el que, según su defensa, iban los cómplices.



Uno de sus abogados, Hugo Icazati, puso en duda esto. "Conozco algo de armas y en la oscuridad un disparo con un arma calibre 9 milímetros larga un fogonazo. Eso no se ve", sostuvo. Y además sostiene que ni siquiera puede comprobarse que tenía su pistola consigo allí, aunque luego hallaron al menos una vaina servida.

Además, afirmó que el jubilado reconoció que "en la casa disparó en tres o cuatro oportunidades" y que un balazo impactó en una pierna de Moreyra. "Para mí la legítima defensa no termina en el límite de mi casa, sino cuando cesa la actitud hostil o el peligro", expresó.



El fiscal se basó en estas imágenes para cambiar la calificación de la causa y agravar la situación penal de Ríos, a quien mantuvo detenido en la comisaría novena hasta este lunes. Según el abogado Marino Cid Aparicio, que también defiende al herrero, primero Rivas lo imputó por legítima defensa privilegiada, que luego cambió a abuso de la legítima defensa y finalmente a una tercera carátula: homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego.



El juez de Garantías N° 2 de Quilmes, Martín Nolfi, le otorgó el arresto domiciliario y el herrero pudo salir de su celda. Se fue a la casa de un familiar, cuyo destino se desconoce porque los allegados a "Piolo" Moreyra amenazaron con tomar venganza. Incluso llegaron a increparlos, el lunes a la noche, hasta afuera de la casa de la calle Ayolas.

Por eso, los hijos de Ríos tomaron una decisión: poner en venta la propiedad, ahora con custodia de la Policía bonaerense?. "La decisión es que esta casa ya no es nuestra", sentenció Federico (35), el menor de los tres (sus hermanas Cecilia y Gabriela tienen 38 y 40 años, respectivamente).

Gabriela contó que la salud de su papá "es muy frágil" y está "en estado de shock", que cada vez que habla "se quiebra" y que están preocupados ya que le funciona "un solo riñón".



"Siempre se mostró como un tipo fuerte, valiente, pero por dentro es una persona con una enfermedad cardiovascular y otras patologías", dijo la mujer.

La familia quedó conforme con el arresto domiciliario, resuelta en base a su edad y a sus problemas de salud, pero los abogados Cid Aparicio y Icazati no se van a quedar con los brazos cruzados, ya que apuntan a que se reconfigure el caso como una legítima defensa, como planteó este martes el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

"Esto es un error judicial, no han hecho la evaluación correcta desde la fiscalía de lo que ha pasado. El único que estaba en estado de indefensión era este pobre hombre, rodeado por cinco barrabravas del club Quilmes. No lo mataron de milagro los delincuentes, no queremos que lo mate la Justicia", expresó Cid Aparicio.

Según indicó, los cuatro cómplices de Moreyra escaparon "en un Fiat (Uno) con los colores del club Quilmes (la carrocería blanca y el capó negro) y no llegaron a rescatar al ladrón que estaba caído porque justo se interpuso otro auto que pasó". Al menos uno de ellos fue detenidos este martes.

Mientras tanto, Berni dispuso el relevo de las máximas autoridades policiales en Quilmes por la ola de delitos. Según explicó, lo decidió el miércoles último, durante una reunión con la intendenta Mayra Mendoza, y la medida se efectivizó en las últimas horas.

"Yo no nací para matar a nadie", aseguró este martes Ríos, quien transmitió sus "condolencias totales" a la familia del ladrón muerto.