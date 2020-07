Reactivación: Nación y provincias articulan un plan de obras integradas (Bordet videoconferenció con Nación)

El Gobierno nacional comenzó una ronda de negociaciones con los mandatarios provinciales para encarar un plan de obras de infraestructura en todo el país. Al momento pasaron siete gobernadores (el lote incluye peronistas, sellos locales y un radical) por las videoconferencias comandadas desde la Casa Rosada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Los mandatarios que presentaron sus cartas son del NEA y región centro. El martes, Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Valdés (Corrientes); Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Omar Perotti (Santa Fe); mientras que el lunes había sido el turno Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Capitanich (Chaco).

En paralelo al combate contra la pandemia, el peronismo encolumnado detrás del catamarqueño Raúl Jalil envió un amplio proyecto de reforma constitucional a la Legislatura.

Las propuestas de los gobernadores apuntaron a obras transversales que abarcarían más de una provincia. No es casual, ya que también fue una premisa de Nación. “Las reuniones buscan que los gobernadores piensen en el mediano plazo, para que hilvanen los proyectos y los pedidos no sean independientes”, confiaron desde la Casa Rosada a este medio. Y señalaron que la agenda seguirá con gobernadores patagónicos, por caso, mañana a las 11 es el turno de Río Negro. Los funcionarios de Alberto Fernández, por su parte, retomaron una premisa del inicio de gestión que luego pareció sepultada por las necesidades de la pandemia: para oxigenar a las provincias, Nación pide un orden en las cuentas, y que el contexto Covid no tape la necesidad de caminar hacia el equilibrio fiscal.

En ese sentido interprovincial, Bordet y Valdés buscan reactivar proyectos portuarios, viales, energéticos y de conectividad. Perotti destacó la hidrovía, “desde los puertos del sur, para generar infraestructura para la carga, desde el acopio, a la posibilidad de que se radiquen industrias”.

Asimismo, el santafesino precisó que hay dos proyectos comunes con Córdoba: “un esquema de acueductos”, con aguas del Paraná; y la “mejora y recuperación hídrica de la laguna La Picasa, donde están las tierras más productivas”. También Perotti presentó otro pack de común acuerdo con Juan Schiaretti: políticas para el desarrollo de biocombustibles, donde ambos distritos son líderes junto a Tucumán. Por último, pidió por gasoductos, las rutas nacionales 33, 34 y 11, caminos rurales y los bajos submeridionales.

En tanto, el formoseño Insfrán, hizo énfasis en el gasoducto del NEA, un acueducto, el centro de medicina nuclear, la nueva planta de Dioxitek, además de obras viales, energéticas, habitacionales y sanitarias. Y el misionero Herrera Ahuada reiteró un pedido histórico: una zona franca para hacer frente a la competencia de Paraguay y Brasil, que aplican libre arancel del otro lado de la frontera. Al igual que Insfrán, propuso el gasoducto del NEA e inversiones en energías renovables.

Capitanich, por su parte, se alineó con Perotti en cuanto a los bajos submeridionales, y priorizó las obras portuarias, puentes para mejorar la conectividad con Corrientes y el Paraguay, un acueducto, así como trabajos en la Ruta 11 y 7, redes de gas natural y electrificación rural.