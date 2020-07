Alberto Fernández lanzará un paquete de 60 medidas para aliviar el derrumbe de la economía (pedidos de Bordet)

El presidente Alberto Fernández prepara una batería de sesenta medidas para pasar de la etapa de la emergencia económica profundizada por la pandemia a la recuperación. "Hicimos el esfuerzo de sostener a las empresas para que en el día después estemos en condiciones de levantar una perilla y poner todo en marcha. Y lo vamos a hacer”, prometió el mandatario este viernes en Olivos durante la presentación virtual del ATP 4, el programa mediante el cual el Estado financia los sueldos de 2 millones de trabajadores privados. "(Son) más de 60 medidas que tienden a construir un futuro definido, cómo empezar a trabajar saliendo de esta crisis que la pandemia nos impuso", señaló el jefe de Estado ante ministros, representantes del sector Pyme y el jefe de la CTA Hugo Yasky.

El plan de "recuperación", como lo definieron en la Casa Rosada, tendrá impacto en 2021 -buena parte del mismo se incluirá en el Presupuesto- y tiene tres niveles de ejecución. Primero, con los programas específicos de los ministerios, como el Procrear o el plan federal de obras públicas. En segundo lugar, a través de DNU; y, por último, con proyectos de ley que modifiquen el esquema impositivo para sectores golpeados. No descartan las versiones sobre reducciones a las retenciones para las exportaciones industriales. El campo, en cambio, no seguiría esa misma suerte. En el Gobierno evitaron filtrar detalles de un anuncio que quedará en manos del Presidente. Sí destacan que todo estará enfocado en la generación de "empleo genuino privado". El anuncio no está atado a la suerte que tenga el final fr la renegociación de la deuda. El Gobierno busca recuperar la iniciativa política y generar su propia agenda.

Fernández encargó la elaboración del programa al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y al ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, un detalle que destacan en el Ejecutivo para relativizar los trascendidos sobre los cortocircuitos en el oficialismo. El primero se ocupó de la coordinación con los ministerios. De Pedro profundizó el diálogo con los gobernadores. El ministro político ya mantuvo diálogos por zoom con 15 mandatarios provinciales.

El viernes fue el turno del mendocino Rodolfo Suárez, quien en privado se disculpa por los exabruptos de su antecesor, el jefe de la UCR Alfredo Cornejo. Faltan aún los gobernadores del AMBA. El plan para recuperar el punto de coparticipación que Nación traspasó a la Ciudad durante el mandato de Mauricio Macri por ahora está archivado. También, los planes de una nueva ley de coparticipación, que el Presidente prometió revisar durante sus viajes a las provincias. "Primero tenemos que volver a recaudar", explican en la Rosada. El lunes, el martes y el miércoles, será el turno del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de los mandatarios de Salta, San Juan, Chubut, Jujuy, La Pampa, Catamarca y Santa Cruz.

Por videollamada, los gobernadores transmiten sus reclamos a De Pedro y repasan el modelo productivo de sus distritos y las cadenas de valor. "Algunos piden energía, otros logística, obras de infraestructura y promoción industrial", explican en Interior. Gustavo Bordet, de Entre Ríos, por ejemplo, pidió por caminos rurales para sacar su producción y dos puertos fluviales. Otros insisten con la salida al Pacífico. En el medio de la depresión económica generalizada hubo algunas excepciones. El comercio interno de Misiones creció gracias al cierre de las fronteras. Catamarca, con pocos casos, también logró crecer. Los ministros de Producción, Matias Kulfas, y de Producción, Martín Guzmán, también son parte necesaria de las conversaciones.

Cerca del "alter ego" del Presidente y del dirigente de La Cámpora destacan que el pasaje de la etapa de emergencia al plan de salida no será brusco. "Hay un formato de aterrizaje", explican. Ponen como ejemplo la implementación del ATP 4, que reorientará la ayuda fiscal a determinados sectores y que ya tiene un esquema de préstamo. Hablan de una mejor distribución del PBI y citan al papa Francisco. "De la pandemia saldremos mejores o peores", insisten.

La sociedad De Pedro-Cafiero mira también más allá de la pandemia. Ya hay diálogo con diferentes sectores políticos y empresarios para desarrollar foros regionales para repensar un nuevo modelo de país para los próximos 100 años. "Quiero que cuando me vaya tengamos un país más federal; que cada argentino pueda ser feliz en el lugar en el que nació o elige para vivir", sostuvo el Presidente el 9 de julio. Con esa premisa, pretenden diseñar la creación de 5 polos productivos regionales donde se instale entre el 10 y el 15 por ciento de la población; también para evitar el impacto de una nueva pandemia que siempre golpea con más fuerza en los conglomerados urbanos, como el AMBA donde vive el 40 por ciento de la población. "El corredor industrial que va de La Plata a Rosario, pasando por Buenos Aires, como una sola región, suma el 48% de las empresas pero el 62% del empleo registrado", destacan al igual del hecho de que "YPF no puede seguir funcionando en Puerto Madero".

En el Ejecutivo descartan la implementación de un salario universal que suplante al IFE, una idea que empujó en soledad el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. "Eso es para países que no tienen el 97 por ciento de atención médica universal, Progresar o AUH", sostienen cerca del Presidente. Sin embargo, sí reconocen que en la Argentina no funciona bien el sistema de seguro desempleo.

?En un plano más terrenal, el Ejecutivo enviaría este viernes al Congreso el proyecto de ampliación presupuestaria, que -afirman- no requerirá más emisión monetaria. El lunes, prometen, será el turno de la demorada reforma judicial.