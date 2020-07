Nación amplía línea de préstamo a provincias y avala reclamo riojano (fondos a Entre Ríos)

La iniciativa de ampliación del Presupuesto que el Ejecutivo Nacional giró al Congreso llevó buenas noticias para los gobernadores por la inclusión de una partida adicional de $50.000 millones al programa de asistencia financiera a las provincias, creado en abril, que constaba de $120.000 millones, entre Aportes del Tesoro (ATN) y préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP). El riojano Ricardo Quintela celebró por duplicado, ya que se le asignó un extra de $7.100 millones por el punto de coparticipación perdido cuando se gestó ese sistema de reparto a finales de los ochenta. Una negociación que todos los años encara La Rioja cuando se discute la pauta de gastos nacional.

Los gobernadores que mayor monto recibieron fueron el tucumano Juan Manzur ($6.000 millones), seguidos por el chubutense Mariano Arcioni y el neuquino Omar Gutiérrez (ambos $5.000 millones). El riojano Quintela, por su parte, pidió la menor cifra: firmó por $550 millones de los cuales se le han pagado $275 millones, de acuerdo a fuentes del Gobierno nacional. “La diferencia entre lo firmado y pagado es que algunas provincias recibieron una cuota del préstamos porque firmaron más tarde y estarán recibiendo en las próximas semanas”, aclararon. En esa línea, el salteño Gustavo Sáenz aún no recibió los $2.100 millones; y a los radicales de Mendoza y Jujuy, Rodolfo Suarez y Gerardo Morales, así como el fueguino Gustavo Melella (FORJA) se les depositó un 50% de lo pactado, al igual que a La Rioja. Entre Ríos recibió $1.674 millones. Aunque el gobernador de esta última provincia cerró un acuerdo de fondos extracoparticipables por $7.100 millones y $340 millones para municipios, un pedido que hace todos los años para compensar el 1% que no está establecido en el régimen de distribución -y que le cuesta conseguir más cuando en Nación no gobierna el PJ-. “Es una actualización que está en el Presupuesto 2019 reconducido”, dijeron desde despachos riojanos a este medio, y aclararon que la puja por esos fondos había comenzado en la gestión Macri. Por el ensanche de créditos del FFDP, las provincias ahora barajan nuevos pedidos a Nación. “Vamos a evaluar la recaudación de julio y agosto para decidir”, dijo a Ámbito Financiero un ministro de Economía de un distrito peronista. En otras provincias, buscarán recibir nuevos créditos, ya que en la tanda inicial se les concedió un importe menor al solicitado y entienden que obedeció a criterios discrecionales. "Aún falta para ejecutar el total de la ayuda anterior", agregaron desde la Patagonia. Obras y transferencias Obras y transferencias La otra pata del programa de asistencia son los ATN, que se mantienen estables en $60.000 millones y se liberan de a tandas de $20.000 millones. Esa caja debe repartirse de acuerdo a los criterios de coparticipación. Hasta ahora ya se han girado $38.332,5 millones a las provincias. El bonaerense Axel Kicillof recibió $8.971,5 millones, seguido por el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, ambos con un monto cercano a los $3.170 millones (ver cuadro). También en sintonía con la asistencia a provincias, los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán,mantenían reuniones virtuales con los gobernadores Sáenz (Salta), Morales (Jujuy) y Quintela (La Rioja). Los encuentros son la continuidad de la convocatoria que comenzó la semana pasada en lotes por regiones y que buscan sellar con los mandatarios un plan de obras integradas. Es decir, evitar “pedidos sueltos”, como dijeron a este diario desde la Casa Rosada, y avanzar en desarrollos de proyectos estratégicos que involucren a varias provincias. Hasta el momento, las solicitudes incluyeron desde zonas francas, conectividad, hidrovías, obras porturias, acuíferos, energías renovables y en rutas de todo el país.