Vista, la petrolera de Galuccio, retomará la perforación de pozos en Vaca Muerta (proyecciones de la empresa del entrerriano)

Vista Oil & Gas, la petrolera que fundó Miguel Galuccio, perdió u$s 39,2 millones en el segundo trimestre (abril-junio). La contrasta con la ganancia, de u$s 3,7 millones, que había logrado en el mismo período de 2019. La empresa, uno de los players más activos en Vaca Muerta , se vio afectada por el freno de actividad que, para la industria energética, significó la pandemia global de coronavirus. Sin embargo, en su conferencia con inversores, Galuccio, ex CEO de YPF, anticipó que, debido al trabajo de reducción de costos que implementó la compañía, está en condiciones de retomar la perforación de nuevos pozos en agosto. “Podemos reiniciar en un contexto de precios del petróleo más bajo de lo que pensábamos”, señaló el empresario, quien destacó que el trimestre pasado fue el período más duro en sus más de 25 años de carrera en la industria petrolera, reflejó la agencia Bloomberg.

En su informe de resultados, Vista, fundada en 2017 y con presencia en la Argentina desde hace dos años, informó como uno de sus logros más destacados del trimestre la reducción de sus costos, calculada en una baja del 43% contra el mismo período de 2019. “Esta métrica fue el resultado de exitosas renegociaciones de más de 20 contratos, que fueron adaptados a la situación actual”, indicó la empresa, que acumula en el semestre una pérdida de u$s 60,5 millones, seis veces más que un año antes.

De ese monto, extendió u$s 45 millones por 18 meses. Corresponden a un préstamo sindicado con un consorcio de bancos (Galicia, Santander, Itaú y Citibank). Está nominado en pesos. Lo refinanció en dos tramos. Uno, de u$s 13,5 millones, a partir del corriente mes. Y otro, de u$s 27 millones, desde enero próximo. Además, hizo una tercera adenda para ajustar condiciones del acuerdo y diferir el pago de u$s 4,5 millones. Los otros u$s 30 millones, en tanto, son deuda bancaria de corto plazo, también nominada en pesos. La prorrogó de 12 a 18 meses y está contraída con el Macro (u$s 25 millones) y el BBVA (u$s 5 millones).

En el trimestre, la empresa registró, no obstante, un aumento en sus gastos por intereses, a u$s 9,6 millones. Los ingresos de Vista en el segundo trimestre cayeron 57,5% interanual, a u$s 51,2 millones. Sus ventas de petróleo (u$s 51,7 millones) retrocedieron 57,2%, impactadas por un menor volumen de producción y menor precio promedio por barril: u$s 19,7 en abril, aunque subió a u$s 24,4 en mayo y a u$s 31,1, en junio. “Dado que los precios internacionales se recuperaron antes que los domésticos, rápidamente, migramos nuestros esfuerzos comerciales al mercado externo”, reseñó la empresa. Del total de ventas de crudo, el 70% fue para refinerías y traders de América latina. El principal comprador del 30% destinado al mercado doméstico fue Trafigura, dueña de la cadena Puma.

En tanto, los ingresos por ventas de gas natural representaron un 16,9% de las ventas totales del período. En este segmento, registró una caída de valores por la mayor oferta de fluido de Vaca Muerta y una menor demanda, dada la caída de actividad industrial que provocó la cuarentena.

Mejor horizonte

Esa doble Nelson entre el aislamiento obligatorio y el derrumbe, a pisos históricos, del precio internacional del petróleo hicieron que Vista paralizara su producción. La retomó en mayo. La empresa informó que reabrió los 12 pozos de su principal yacimiento no convencional, Bajada del Palo Oeste (Neuquén), por la recuperación, tanto de demanda como de valores. En junio, extrajeron 13,9 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mboe) por día.

Vista informó a sus inversores que dos pozos –MDM 2063 y MDM 2061–, ambos de su tercer pad en el yacimiento, alcanzaron los niveles más altos de producción de petróleo en un mes calendario récord en la historia de Vaca Muerta, según registros de la Secretaría de Energía. De allí que evalúe reactivar la perforación en los próximos meses, con un diseño de pozos “mejorado y optimizado”. Tras testear diferentes longitudes laterales y espacios de fractura en los pozos perforados, incorporará 60 metros de espacio de fractura que dieron resultados exitosos.

El cambio en la curva tipo, explicó la empresa, representa un hito, ya que, al reducir el costo de desarrollo de Vaca Muerta, se garantiza un rendimiento sólido en un escenario de menores precios del petróleo. Galuccio le anticipó a sus inversores que planea completar el cuarto pad en Bajada del Palo Oeste y, antes de fin de año, iniciar la perforación de un quinto, “de altos niveles de prospección”.

Un pozo en el cuarto pad cuesta u$s 9,3 millones, contra los u$s 11,7 millones que exigió en el tercero, precisó el CEO. “El Covid-19 probó que hay un mercado internacional para el crudo de Vaca Muerta a muy buenos precios”, resaltó Galuccio. También, se refirió al “barril criollo”, el precio doméstico que definió el Gobierno para sostener el nivel de actividad petrolera. “La iniciativa fue muy buena. Si bien el impacto fue relativo para nosotros, porque exportamos, permitió que esas exportaciones tengan retenciones cero”, resaltó.