La Anmat prohibió el uso de un barbijo (en Entre Ríos)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes de un tipo de barbijo quirúrgico, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.



Bajo la disposición 5596/2020, la administración prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de la totalidad de lotes del producto: "Barbijo quirúrgico tipo 3 clase 2, barbijo tricapa con tiras-doc10- [que aparece como]fabricado por Laboratorio Rodimed de Assi Diana María", por tratarse de un artículo falsificado.



"Desde el punto de vista sanitario, se trata de un producto falsificado, y que se desconoce su efectivo origen y composición, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población", precisó la Anmat.



Las investigaciones del producto se iniciaron a raíz de que el Hospital de la Baxada de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, realizó una consulta al Departamento de Tecnovigilancia de la Anmat "en relación a barbijos quirúrgicos presuntamente elaborados por la empresa RODIMED que, atento las características visuales del producto, hicieron sospechar respecto de su legitimidad".



Por su parte, según se estableció en el Boletín, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud informó que "la firma titular RODIMED de ASSI DIANA MARIA posee registrado el producto bajo el número de PM 1548-4 y corresponde a la clase de riesgo I-II, en los términos de la Disposición ANMAT Nº 2318/02".



Según se puntualizó en el Boletín Oficial, al consultar a la firma Rodimed sobre la legitimidad del producto, el laboratorio señaló que se trata de un producto falsificado y que no fue fabricado por ellos, "debido a que los barbijos originales que ellos fabrican vienen termosellados y poseen elásticos para su ajuste, mientras que el falsificado posee en las uniones costuras a máquina y tiras para atar y ajustar".



La firma también informó que el producto original detalla en su rotulado la siguiente información: "Marca: RODIMED, Lote: tres dígitos, Vencimiento: cinco años, Denominación: Barbijo de uso único y Modelo: Barbijo triple con elástico (DBE)". Mientras que el producto falsificado detalla: " Marca: DOC10, Lote: diez dígitos, Vencimiento: tres años, Denominación: Barbijo quirúrgico tipo 3 clase 2 y Modelo: Barbijo tricapa con tiras".



Asimismo, según se publicó en el Boletín Oficial, la empresa también señaló que "el rótulo original posee un código de barras que el adulterado no contiene".