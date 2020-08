Dos detenidos por los incendios en el delta del Paraná

Dos hombres fueron detenidos acusados de haber iniciado uno de los focos de incendio en las islas del Departamento Diamante, en Entre Ríos, que están afectando a la ciudad de Rosario y sus alrededores, informaron fuentes policiales.



Los dos hombres, pescadores oriundos de la ciudad santafesina de San Lorenzo y mayores de edad, fueron apresados ayer por personal de la Comisaría 1ra. Sección Islas Victoria.

Los detenidos, que se hallaban junto a dos menores, fueron acusados de provocar "el inicio de un foco de incendio en las islas del Departamento Diamante, frente a la localidad santafesina de Timbúes".

Según informó a la agencia Télam un vocero de la Comisaría 1era de la Sección Islas de Victoria, a los hombres se les labró "un acta de infracción a la Ley Provincial de Pesca por no poseer licencia habilitante y por estar pescando en un día no permitido (sábado)".

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado Federal de la ciudad entrerriana de Paraná.