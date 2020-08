Hein, respecto del Delta: "Se subestimó la situación y ahora buscan culpables fáciles"

Desde hace semanas que el Delta entrerriano está atravesando una situación dramática. Están trabajando diferentes equipos de control de fuego (nacional y provincial) y bomberos voluntarios de la provincia de Entre Ríos para la contención de la situación. En las últimas horas se ha convertido en motivo de debate a nivel nacional con la llegada del humo a las capitales de las tres provincias limítrofes.

Respecto a esto, Gustavo Hein, diputado nacional por Juntos por el Cambio, comentó: “Molesta entre los entrerrianos las opiniones fáciles a nivel nacional, como duele también la iniciativa tardía de las autoridades provinciales para contener la situación. Pareciera ser que se busca responsables fáciles y no comprender realmente la situación compleja que nos ha dejado en esta situación, la cual entristece mucho a las localidades del sur entrerriano.”

“Aquí hay dos grandes problemas. El primero, una situación climática similar a la de la sequía del 2008, en cuanto a la escasez de precipitaciones. Lo que produce una disminución en la altura del río y la sequía de la zona en términos generales. El otro, la falta de reacción a tiempo del gobierno de la provincia. No solo cuentan con información satelital actualizada todos los días, sino que además de poseen aviones para monitorear la zona. Vemos que no se le dio la importancia necesaria a tiempo y hoy estamos en esta situación, donde se arriesgan no solo bienes materiales o naturales sino sobre todo la vida de muchísimos bomberos que le ponen siempre el cuerpo en estas situaciones”, agregó.

Respecto de que la noticia haya tenido repercusión a nivel nacional, el dirigente afirma que “duele ver que las acciones intensas solo viene cuando se convierte en noticia fuera de la provincia, porque afecta a las capitales provinciales y no antes cuando afecta de manera directa a todas las localidades entrerrianas ubicadas en cercanías al delta.”

Respecto de la propuesta de convertir en reserva natural la zona, el Diputado, que responde políticamente a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, se mostró conciliador: “Podemos debatir la actividad en esta zona de la provincia y evitar estas situaciones. Pero temo que nuevamente el gobierno nacional busque culpar a la actividad ganadera en su conjunto, por su entrañable enfrentamiento, y no comprenda que la actividad ganadera hace más fácil la contención del fuego en estas zonas. Si se busca proteger las zonas deben saber que la actividad ganadera, que es la que se desarrolla en esta zona, es de provecho en la contención de los incendios. Esta propuesta sería positiva si se piensa destinar muchísimo dinero a evitar incendios, lo que sería ideal pero hoy no ocurre dando respuesta rápida cuando hay eventos de incendios en estas zonas.”

Por último, el legislador, destacó: “Muchos de los que hablan de este tema no tienen formación específica par hacerlo y tampoco escuchan a los que sí saben cómo funciona, que es a los entrerrianos residentes y productores de la zona. Algunos proponen soluciones fáciles que solo traerán más problemas. Porque el Delta es una zona demasiado grande, y los flagelos del fuego no se solucionan con soluciones improvisadas. En estos casos parecería ser que se busca sacar rédito político y se olvidan que en el medio está la gente. La lluvia traerá alivio pero si los gobernantes vuelven a subestimar la situación, esto seguirá ocurriendo”.