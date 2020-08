Cabandié culpó a los productores por los incendios en islas y un senador del Pro le dijo que confunde (dichos de De Angeli)

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, apuntó contra los productores como supuestos responsables de los incendios en las islas de la zona del delta del río Paraná y pidió "voluntad" a la Justicia para hallar a los culpables. Alfredo de Angeli, senador del Pro por la provincia de Entre Ríos, cruzó al funcionario en redes y consideró que sus dichos son muestra de una falta de conocimiento sobre el tema.

En un encuentro virtual desarrollado por el Partido Justicialista de Gualeguaychú con el intendente de esa ciudad, Martín Piaggio, Cabandié dijo que los propietarios y productores provocan "una quema intencional para ganar terreno y mejorar la pastura" y que, de esta forma, "producen dos daños, a las personas y al ambiente".

Por su parte, el senador De Angeli, respondió en una serie de tuits. "Los productores agropecuarios no tienen responsabilidad alguna, por el contrario son los más perjudicados. Transformar la zona en una reserva sin actividad no es la solución. De no haber ganadería el pastizal sería aún mayor, y los incendios, más difíciles de controlar", aseguró el senador.

De Ángeli consideró que, con sus palabras, el ministro demostró que carece de información sobre el tema. "Sería bueno que trabaje en conjunto con su par de Agricultura y Ganadería para que le explique algunas cuestiones", aconsejó en un tuit. "Si queremos trabajar en una Argentina unida es fundamental dejar de confundir y atacar de manera sistemática a los sectores más productivos del país, que son los que nos van a ayudar a salir adelante con más producción y empleo para todos los argentinos", concluyó el senador.

"Es un tema que preocupa y nos ocupa, que tiene varios componentes", sostuvo Cabandié respecto de los incendios en las islas del delta entrerriano. "Toda la costa del Paraná está respirando humo y no es justo y no se corresponde, y hay una degradación ambiental mayúscula y preocupante, irracional", agregó.

"El problema no es apagar el fuego", dijo el ministro, que considera que hay que "buscar solucionar el problema de fondo". En ese sentido, el funcionario indicó que la soja "está presente en esta discusión porque ha expulsado al ganado a las islas y las islas no son el lugar propicio para el ganado vacuno" con "pastizales altos y gran parte de cañaverales".

Cabandié criticó a la Justicia porque, según indicó, aunque los incendios comenzaron hace meses, "recién en los últimos 10 días se generaron avances".

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú aseguró que los incendios en las islas del delta del Paraná "son un problema de antaño, existe hace décadas", pero concedió que "ahora es un tema central en la agenda". Asimismo, pidió cuál es el "verdadero oro hoy en día", en referencia al agua dulce.

Cabandié ya había sido criticado hace pocos días por su descripción del problema como responsabilidad de los productores. El 3 de agosto, durante una entrevista en Radio Con Vos, el funcionario aseguró que los incendios sucedían porque "productores agropecuarios prefirieron la soja, trasladaron el ganado hacia las islas y los patizales son altos, entonces lo queman".

El ministro consideró que los titulares de las tierras donde se quemaron campos debrían hacerse cargo del costo operativo que implicó al Estado nacional su combate. Cabandié añadió que "muchas veces las quemas se hacen hacia los isleños", porque "hay una disputa territorial entre ganadores e isleños".

En respuesta, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) emitió un comunicado asegurando -respecto de Cabandié- que "no quedan dudas que esas temerarias e irresponsables declaraciones sólo confunden y son parte de un ataque sistemático y engañoso de los sectores de siempre contra el campo argentino".

"Afirmar que son los productores agropecuarios los que han iniciado el fuego a los efectos de mejorar las pasturas, es una aseveración temeraria que marca la ignorancia y la mala intención de quien la pronuncia, ya que no estamos en presencia de quema de pastizales sino de incendios de esteros, donde arde la turba producto de una gran bajante de los ríos, con una sequía que tiene similitudes con la de 2008", decía el comunicado.