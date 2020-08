Fantino y Tauro se emocionaron al escuchar el relato de una televidente: "Si yo me caigo, se cae todo" (vecina de Paraná)

Independientemente de la fase en la que se encuentren los distintos distritos del país, sin lugar a dudas, los casos de contagios de coronavirus se han incrementado notoriamente en los últimos días. La producción del programa Fantino a la Tarde (América TV) abrió un espacio para que ciudadanos expresen cómo sobrellevan los 140 días de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Durante la edición de este viernes, Alejandro Fantino y Marcelo Tauro se emocionaron al oír un caso de la ciudad de Paraná.



Desde la capital entrerriana, la vecina se identificó como Claudia y, tras una pregunta del conductor explicó que era comerciante y reveló la difícil situación financiera que, como muchas personas, atraviesa. "Vendo artículos de limpieza. Tengo un empleado, que por el tema de la cuarentena tampoco esta´pudiendo venir a trabajar. Con menos manos de obra, me las tengo que arreglar. Agradezco que el estado me está ayudando [con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)] sino yo no podría seguir", relató en el programa de este viernes.



Más allá del carácter preocupante de la situación económica, la mujer hizo hincapié en la imposibilidad de verse con familiares y amigos y negó que volver a fases más duras sea el camino para hacer frente al coronavirus. "La gente necesita vivir, no se puede dejar de vivir. Me parece que volver atrás no es la manera. Todos sabemos cómo cuidarnos. Entiendo que hay gente que no lo hace a conciencia, pero para eso están ustedes, los medios", remarcó.



Tras la explicación, Fantino le pidió que detallara su situación y quiso saber a qué se refería con 'dejar de vivir'. "Para mí dejar de vivir es no poder tener relación con la familia, estar con mis amigos, hace meses que no los veo. Uno necesita a los afectos", aclaró.



Pero el momento de mayor emoción en la entrevista tuvo lugar cunado Fantino le preguntó si tenía miedo de eventualmente, pese a los cuidados, contagiarse de coronavirus. Sin poder contener las lágrimas, Claudia explicó que la simple idea de esa posibilidad le generaba problemas para conciliar el sueño. "No duermo. Me despierto a las 2, a las 3 de la mañana mal, angustiada. Tengo un hijo de 11 años y estamos nosotros solos. Tengo un tío que vive en Australia y por todo este tema no pudo venir. Me pone muy mal todo esto: necesito mis amigos. No sé cómo sobrellevar mi negocio, es muy complicado. Si me caigo yo, se cae todo", afirmó entre lágrimas.

Tras las sentidas palabras y el relato pormenorizado de Claudia en Paraná, tanto Fantino como Tauro se mostraron visiblemente emocionados. Al final de la entrevista, el conductor explicó que como le había sucedido a él con la cuarentena en general durante esta semana, la situación de Claudia lo movilizaba mucho.