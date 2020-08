Magario, pro reelecciones indefinidas de intendentes: "El límite lo tiene que poner el pueblo" (habla con vicegobernadora entrerriana)

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, aseguró que la "Constitución (provincial) está muy atrasada" y se mostró a favor de una reforma. Además, defendió las reelecciones indefinidas de intendentes: "La limitación la tiene que poner el pueblo".

En una entrevista con la revista La Tecla, la ex intendenta de La Matanza no solo apoyó una reforma del sistema legislativo provincial, sino también se mostró a favor de una reforma constitucional en la Provincia de Buenos Aires: "Creo que nuestra legislación y nuestra Constitución están muy atrasadas, que es tiempo de revisarlas. Lo mismo que los códigos procesales".

"Y es tiempo de revisar la función de la vicegobernadora o el vicegobernador, porque nosotros tenemos una doble función: tenemos una ejecutiva y, a su vez, presidimos una parte del cuerpo legislativo, pero no votamos ni opinamos. Yo no voy a Labor Parlamentaria, administro el Senado y administro las sesiones. Hay que pensar una reforma", agregó.

En esa línea, continuó: "Ahora, con las vicegobernadoras de la Argentina, que somos seis (Buenos Aires,Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Chaco y Tierra del Fuego) estamos trabajando un esquema de discusión de la función del vicegobernador en la Argentina, que además tiene distintos esquemas, como unicamerales, bicamerales, y el caso de Chaco, donde el vicegobernador es un asesor del gobernador y no participa de la tarea legislativa".

"Debemos unificar criterios y encontrar los nuevos roles. La última reforma fue la de la Constitución del ‘94, y ya está vieja; hay que repensar un montón de cuestiones, que deben actualizarse en el formato político, en la representación política y en la distribución de los recursos, para la Argentina, para las provincias y para los municipios", expresó Magario.

En cuanto a las reelecciones indefinidas de intendentes, manifestó: "Creo que la limitación la tiene que poner el conjunto del pueblo, sobre todo en el interior de la Provincia. En los últimos cuatro años, las leyes que se votaron acá, lo único que hicieron fue limitar si un intendente fue reelegido o no, y utilizaron la reelección como una bandera de la anti política".

"Me parece que si a un intendente, en un pueblo, la gente lo quiere, lo va a votar, y si no lo quiere, no lo va a votar. Tampoco creo en esto de enquistarse en el poder, pero quien te saca y te pone son los ciudadanos, punto. Si hiciste bien las cosas, te van a volver a votar, si no votan a otro; y esto lo vimos con Vidal, y con los intendentes que ganaron con Vidal", expresó.

Por otro lado, habló de la pospandemia: "Vamos a quedar con una crisis muy grande. En la provincia de Buenos Aires, al cierre del gobierno de Macri y Vidal, los números de la pobreza llegaban casi al 39 por ciento, y en el Conurbano, casi al 45".

En ese sentido, aseguró que en el Conurbano la pobreza puede llegar al 55%. "Para mejorar la seguridad tenés que generar trabajo, generar producción. No es la economía, lo que hay que poner en marcha en la Provincia es el sistema productivo, ese que se destruyó en esta última etapa. En las zonas industriales hay que reflotar esos sectores, fortalecerlos, como a los puertos. Al agro y las Pymes agropecuarias hay que volver a fortalecerlos, ponerles inyecciones muy fuertes", completo.