Gobierno remitió al Senado pliegos de 10 jueces trasladados: no habrá aval para todos (uno de tribunal entrerriano)

El Poder Ejecutivo reenvió al Senado la situación de los 10 jueces trasladados, en su mayoría, durante el macrismo, por considerar que su proceso de designación está incompleto. En un procedimiento atípico, porque en líneas generales en la remisión de pliegos el Gobierno solicita que se otorgue acuerdo a los elegidos, el mensaje que acompañó la presentación vía el Ministerio de Justicia, atendió la evaluación que hizo el propio Consejo de la Magistratura respecto al procedimiento de traslado de esos magistrados no había finalizado. No hay un canal directo entre el órgano de selección y remoción de jueces y la Cámara que puede o no ahora, prestar su acuerdo para designación. Allí el oficialismo cuenta con mayoría holgada para validar esos traslados y dejar afuera especialmente a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos de los magistrados objetados desde el kirchnerismo por haber sido ubicados en sitiales estratégicos como la Cámara Federal de Comodoro Py por medio de un procedimiento que debió ser excepcional.

La Comisión de Acuerdos del Senado fue el destino del “pase” que hizo el Poder Ejecutivo bajo la cartera que conduce Marcela Losardo. Bruglia y Bertuzzi prenden una vela al Contencioso Administrativo Federal que rechazó la primera parte de su amparo (el pedido de una precautelar que evitara lo que ocurrió ayer) y otorgó 5 días al Consejo de la Magistratura para que explique su postura ante la demanda que iniciaron. Empieza el tiempo de descuento para la decisión que adopte el Senado respecto de los traslados. Tal como adelantó Ámbito, se especula con que será una carrera de largo aliento. El litigio tiene altas chances de terminar en la Corte Suprema como estación final. La Comisión de Acuerdos la preside la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Los objetados son Bruglia (originalmente en el TOF 4), Bertuzzi (oriundo de La Plata pero con un pase previo al TOF4) y también Eduardo Farah, que si no obtiene acuerdo para un doble enroque volvería a la Cámara Federal, sillón del que fue eyectado ante la furia de Mauricio Macri por la causa Oil Combustibles. También estará bajo análisis la mudanza de Germán Castelli al TOF 7 de Comodoro Py. En la lista está el juez que develó la trama de espionaje ilegal, Federico Villena, trasladado a Lomas de Zamora pero juez titular en la vecina localidad de Moreno, donde se abrió un concurso para cubrir la vacante que dejó. El resto de los magistrados son del interior del país: Zunilda Niremperger de Chaco se mudó del juzgado federal 2 al 1 (que tiene competencia electoral), lo mismo que María Victoria Skanata en Posadas y Esteban Hansen en Jujuy. Estos traslados podrían obtener un acuerdo en el delicado equilibrio con los gobernadores provinciales. Juan Manuel Iglesias -traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos -no habilitado- al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, y Enrique Velázquez de un juzgado de instrucción a uno de menores, completan la nómina.