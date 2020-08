Marcha 17A. Fuerte movilización del campo en el interior (tractores en Entre Ríos)

Productores autoconvocados y ligados a entidades del campo se sumaron esta tarde con camionetas, tractores e incluso de a caballo en el interior del país contra la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional.

"Nos estamos movilizando en contra de la reforma judicial, por la República, por la libertad, por el intento de someternos", señaló Raúl Víctores, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro. En la región se movilizaron en Arrecifes, Rojas, Salto, Ramallo, Pergamino, Vedia y Junin, entre otros lugares. Y se hizo una marcha con decenas de vehículos que cubrió Guerrico-San Nicolás-Ramallo.

En Bragado, los productores reunieron 138 camionetas y marcharon hacia Alberti por la ruta, según contó a LA NACION Walter Malfatto, presidente de la filial Bragado de Federación Agraria Argentina (FAA). Malfatto dijo que la marcha fue para decir "no a la reforma judicial, no a la suelta de presos, no a la expropiación a la propiedad privada y la inseguridad".

"Ya no se habla de las retenciones, aprovechan el Covid para hacer todos sus chanchullos", señaló el presidente de FAA Bragado.

En Coronel Suárez, la reunión fue a la mañana en la rotonda de la ruta provincial 85 y 67. Hasta allí fueron decenas de jinetes con sus caballos. Según contaron asistentes a la movilización, la policía quiso confiscar el equipo de sonido que tenían para amenizar la marcha. También realizó controles para impedir el ingreso de la gente al lugar y tomó los datos de los que se sumaron a la manifestación a caballo. "Pidieron el domicilio, nombre de los padres y datos personales", dijo Fernando Cifone.

En Avellaneda, Santa Fe, donde nació la cerealera Vicentin que quiso expropiar el Gobierno, los productores marcharon con tractores. En Venado Tuerto, en la ruta 8 y 33, reunieron casi 150 vehículos. También hubo marchas en Armstrong, entre otras localidades de la provincia de Santa Fe.

En Bell Ville, entre otros lugares de Córdoba, los productores se sumaron a una marcha de la ciudadanía en general que se inició desde la estación de tren. "Es increíble la convocatoria, con más de 600 vehículos. La gente está muy movilizada, preocupada por la reforma judicial, por el atropello de libertades. Se está colmando la paciencia de ciertos políticos que gobiernan como si fueran una nobleza", apuntó a LA NACION Federico Proietti, vicepresidente de la Sociedad Rural de Bell Ville. En tanto, en Marcos Juárez hubo una masiva caravana que sumó más de 2500 vehículos, según productores.

En Chaco, según dijo Carlos Favarón hubo una marcha Charata-Las Breñas que contó con más de 300 vehículos. En Crespo, Entre Ríos, la protesta reunió 500 unidades, entre camionetas, tractores y camiones.

Desde las entidades del agro también fustigaron la reforma judicial. Para Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), no es la oportunidad ni el momento.

"Toda reforma profunda, y la Justicia lo es, sin duda que requiere de un sentido de oportunidad y consensos básicos, de lo contrario nace espuria y genera el efecto contrario al deseado. En cuanto a la oportunidad, la reforma propuesta resulta particularmente cuestionable, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica, no podemos gastar energías en este momento tan delicado para el país. En un momento de crisis de salud extrema, en donde cotidianamente nos preguntamos acerca de si contamos con las camas suficientes para atender los enfermos, y en el marco de la peor crisis económica del siglo, no resulta atinado concentrar las pocas energías y recursos disponibles en la reforma judicial y mucho menos proponer la multiplicación del número de jueces, juzgados y secretarías", dijo CRA.

CRA luego añadió:"Por otro lado, tampoco el momento político permite acuerdos básicos, por el contrario, surgen las dudas de la verdadera intención de modificar la Justicia y con ello, resolver causas judiciales en marcha, que esperan resolución conforme la libre decisión de los jueces naturales".

Por otra parte, en un comunicado la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también cuestionó la iniciativa. Dijo que rechaza la reforma "por el inoportuno momento de tratamiento en virtud de la relevancia de dicha reforma para el futuro funcionamiento de la República y por el indebido aporte a la confianza que necesita en este momento nuestro país para poder recibir inversiones".

"Alarma a la Confederación la falta de previsión y de racionalidad que muestra la política, la decadencia moral e intelectual de muchos de sus intérpretes que, transmitida al cuerpo social augura solo mayor decadencia, y la falta evidente de factores de equilibrio para pensar en una salida digna, en donde se torna imprescindible reivindicar principios y valores que están sin duda alguna en peligro de extinción", afirmó Carbap.