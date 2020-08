Reforma judicial: la oposición dice que todavía no recibieron la versión final del proyecto que se va a debatir hoy (críticas de De Angeli)

A pocas horas de que se debata en la Cámara alta la ley de reforma judicial que impulsa el Gobierno, senadores de la oposición advirtieron este jueves por la mañana que todavía no recibieron el proyecto final, con las modificaciones que se hicieron durante el debate.

"Ayer (miércoles) la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales (María de los Ángeles Sacnun) nos manifestó oralmente algunos cambios al proyecto, pero ningún senador de la comisión ha podido tener el texto del dictamen, que desconocemos", denunció Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio.

En diálogo con CNN Radio, señaló que "los medios están diciendo que hay un despacho que no aparece". "La senadora ha dicho que cuando estén las firmas lo va a publicar, cuando eso normalmente se hace en la misma sesión de la comisión. No nos creamos que porque hayan modificado dos artículos de la reforma judicial digan que cedieron ante la oposición", disparó.

En la misma línea, Alfredo De Angeli, también de JxC, denunció que oficialismo "tiene la mayoría e impone la agenda".

"Uno se siente impotente y la gente lo entendió, pero ellos no, porque les interesan los dirigentes. Lo de ayer en el Senado lo viví con mucha impotencia, porque están haciendo una ley para los dirigentes y no para la gente. Para nosotros no es el momento, porque deberíamos estar discutiendo otras cosas", opinó durante una entrevista con radio La Red.

El ruralista dijo que "por supuesto la Justicia tiene una deuda con el pueblo, porque todavía se ve gente suelta que le ha robado al Estado y gente procesada que no está enjuiciada", aunque insistió: "No es el momento".

De Angeli agregó que la ley "está hecha a medida" del Gobierno, "como la moratoria, para que los dirigentes que tienen cuentas en la Justicia terminen saliendo libres sin problemas".

El proyecto de ley de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo el miércoles dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y quedó listo para ser debatido.

La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.

Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

No obstante, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció algunos cambios a la iniciativa original como la de otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.