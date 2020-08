El Gobierno estira el debate de la reforma en Diputados para negociarla con el Presupuesto (proyecto para Entre Ríos)

El debate por la reforma judicial en la Cámara de Diputados llevará más tiempo y negociaciones de las que dieron los senadores que votarán la media sanción del proyecto la próxima semana con los votos del Frente de Todos.

El Gobierno sabe que en la Cámara baja esta vez no cuenta con los aliados con los que hasta ahora aprobó distintas leyes, por lo que decidió estirar el debate para poder discutirlo en conjunto con los acuerdos del Presupuesto 2021, lo que le dará mayor poder de negociación con los gobernadores que necesitan pelear por fondos para sus provincias.

En el oficialismo reconocen que hoy la discusión en la Cámara baja está ajustada. Algunos aseguran que aun así podrían aprobar la reforma judicial aunque no pueden arriesgarse a que el proyecto que el presidente Alberto Fernández anunció tantas veces fracase.

Por eso, en el Frente de Todos ya arma una nueva estrategia: que el debate llegue al recinto al mismo tiempo que el proyecto del presupuesto para el próximo año.

El bloque del Frente de Todos, que cuenta con 118 diputados, ya definió cómo será la discusión: se convocará a 41 expositores en cuatro jornadas diferentes (podrán ser más si la oposición lo propone). Esto hará que la previa se extienda por varias semanas ya que el oficialismo habla de un mes y medio de debate.

Mientras las exposiciones estén abiertas, el Gobierno presentará el Presupuesto 2021. Desde la Casa Rosada insisten con que el plan para el próximo año está siendo consensuado con los gobernadores. Interesados en el giro de recursos y la reactivación de obras en el año electoral, las negociaciones por los fondos se mezclarán con los diálogos por la reforma laboral.

Gestor

Será el propio Fernández quien se pondrá al frente de las negociaciones con dos dirigentes que pueden definir la votación: el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

El primero acompañó con sus legisladores algunas iniciativas, pero ya le hizo llegar el mensaje a la Casa Rosada su incomodidad para apoyar este proyecto y reclamó mayor atención a su provincia.

Ayer, el bloque de Córdoba Federal de diputados emitió un comunicado en el que sostuvo: “Habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión pertinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de Reforma Judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley. Sostenemos también que el tratamiento de dicho proyecto es inoportuno y no debe tratarse sin el consenso necesario que requiere una reforma de esta envergadura”.

Esta semana, Schiaretti participó de un acto presidencial en el que agradeció el plan de obras financiado por el gobierno nacional aunque reclama otras iniciativas. Será Fernández quien le deba garantizar fondos y conseguir que acompañe la reforma.

Con Roberto Lavagna el vínculo es fluido. El ex ministro almorzó con el Presidente horas después de que se anunciara el acuerdo por la deuda externa y mantuvo el diálogo durante toda la negociación. Estas conversaciones no lograron que días más tarde su bloque Consenso Federal se muestre en desacuerdo con el proyecto de reforma, algo que el Presidente buscará torcer. “Esta no es una ley a la que se le cambia una coma y se consiguen dos votos”, evalúa un funcionario nacional. Por eso entendieron la necesidad de poder negociarla junto al Presupuesto.

Juntos por el Cambio, que cuenta con el bloque opositor más amplio, rechazará el proyecto pero en la Quinta de Olivos esta semana hasta se llegaron a preguntar si algunos de los gobernadores radicales puede colaborar con ausencias de alguno de sus legisladores en el recinto cuando llegue la votación.

Con una oposición reclamando que el Poder Ejecutivo retire la iniciativa del Congreso esto hoy parece algo difícil de conseguir.

Rosca

En el Gobierno aseguran que en la Cámara de Diputados habrá margen político para negociar, el cual no hubo en el Senado. “Los legisladores de la oposición no podían mostrar algún tipo de diálogo después de la marcha del 17 de agosto, pero podemos dar la discusión y negociación en las próximas semanas sin apuro”, dice un diputado del Frente de Todos.

En estas semanas, el oficialismo buscará correr del eje de discusión el avance contra los tribunales de Comodoro Py. “Expliquemos que la Justicia funciona mal, que hay que debatir los juicios por jurados, hacer que funcionen mejor los juzgados civiles, que una adopción tarda 5 años y que todo esto más cercano a la gente es lo que estamos intentando cambiar”, coincidieron esta semana los dirigentes en una cumbre del martes en la Quinta de Olivos encabezada por el Presidente.

“Hagamos una discusión global y no solo de Py”, fue la conclusión.

El proyecto llega a la Cámara de Diputados en medio de una fuerte disputa por las sesiones virtuales. El oficialismo quiere sesionar el próximo jueves con esta metodología, mientras que la oposición pide que se vuelva a debatir de manera presencial. Alquileres comerciales y emergencia turística serán los dos proyectos con los que buscarán retomar la discusión remota.

En cambio, la reforma judicial ya pensada en el oficialismo para que se debata a partir de octubre podría ser debatida ya en el recinto, tal como pide la oposición.

Más anuncios

El presidente Alberto Fernández adelantó ayer que la próxima semana habrá anuncios para combatir la inseguridad en el Conurbano. Estas medidas terminarán de definirse en una reunión que distintos dirigentes del gobierno nacional y provincial tendrán el próximo martes.

“Vamos a dar batalla contra la inseguridad, no queremos hacernos los distraídos”, dijo ayer Fernández durante la inaguruación de obras de infraestructura para los partidos bonaerenses de San Fernando, Escobar y Malvinas Argentinas.

Además, en Olivos planean seguir mostrándose cercanos a los gobernadores, por lo que también se dará a conocer el avance hacia la creación de la Agencia Federal de Hidrovía. Se va a firmar un acta acuerdo con siete provincias integrantes entre las que están Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Corrientes.