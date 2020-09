Tras el caso de Gustavo Bordet, la vicegobernadora de Entre Ríos también dio positivo de coronavirus

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, dio positivo en un test de coronavirus y permanece aislada "en buen estado de salud", luego de que el gobernador Gustavo Bordet y un ministro de su gabinete también resultaran contagiados.

"Me siento bien, no presento síntomas y me encuentro aislada, cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias", apuntó en sus redes sociales la presidenta del Senado entrerriano.

Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Ángel Giano, y el ministro de Economía, Hugo Ballay, también dieron positivo de coronavirus.

La vicegobernadora consideró que quienes tienen "la responsabilidad indelegable de seguir cumpliendo funciones, el contagio es una posibilidad siempre latente".

Por eso pidió "a quienes deben salir que sigan extremando los cuidados, porque aún no hemos ganado esta batalla contra la pandemia".

"Y recordarles a quienes no tienen razones imprescindibles para hacerlo, la importancia de que se queden en casa para cuidarse y cuidar a los demás", apuntó Stratta, ya que "ser solidarios y responsables es la única vacuna hasta el momento".

Finalmente, agradeció al "personal de salud que desde hace meses viene poniendo todo", y detalló que trabajará "de forma remota y en diálogo permanente con todo el equipo de gobierno".

Hace unos días, la vicegobernadora participó de diferentes actividades junto con ministros, funcionarios y legisladores; y de una firma de un convenio con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, Bordet, y el intendente de Diamante, entre otros.