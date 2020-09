“No veo a mis viejos hace 5 meses”, dice Coti Sorokin antes de tocar en San Isidro (están en Concordia)

Orgullo, ansiedad, nervios. Algunas de las sensaciones que pasan por la cabeza de Coti Sorokin, a horas de subirse a un escenario para dar el primer "autoconcierto" de la Argentina. Será este sábado 5 de septiembre, en San Isidro, junto a su banda Los Brillantes, con la noche y el río de fondo. El show está previsto para las 21, en Alvear y el río (Sebastián Elcano 1750) y las entradas de $4.000 se agotaron en apenas 24 horas.

Desde su casa en el barrio de Palermo, donde pasa algunos días de la cuarentena con dos de sus hijos (tiene cuatro), el autor del mega hit "Color Esperanza" cuenta que es la primera vez en 30 años que está tanto tiempo afincado en una misma ciudad. "Esta cuarentena me obligó a reinventarme, a buscar, encontrar, aguantar. Imaginate que mi vida es un concierto cada tres días y hace tanto que no toco en vivo para el público que estoy muy ansioso por el concierto de las próximas horas", le cuenta a Clarín Zonal.

El músico asegura que ésta es una aventura tan nueva para todos, como los shows vía streaming, y que muy pocas marcas se animan a apoyar este tipo de iniciativas. "Las primeras experiencias son arriesgadas, pero bueno uno es artista y tiene que arriesgar", sostiene.

¿Este show implicó poner plata de tu bolsillo?

....No me gusta mucho hablar de plata pero los gastos son enormes y es sólo una entrada por auto. Estamos tratando de reactivar una industria que le da trabajo a técnicos, iluminadores, luthier, plomos, servicio de catering, todo lo que quedó parado desde marzo. Es gente que estuvo sin laburo todos estos meses y que me acompañan hace años, somos un equipo enorme.

¿Por que no te fuiste a España, donde tenés tu casa y vivís hace tanto?

Me podría haber ido, pero me quedé acá, en contacto con la gente que nos necesita ahora. Lo nuestro no es negocio, es arte y expresión, es tratar de inventar cosas que no estaban inventadas. El estado nos puede ayudar y no sólo con plata sino ayudando a difundir, habilitando lugares como éste en San Isidro para los shows. Estamos con fecha casi confirmada para probar dentro de poco este mismo formado en La Plata con el doble de capacidad para los autos, unos 200.

Coti viene de lanzar, en mayo, la canción "Por ahí", que incluyó un video producido en forma “remota”. Y en junio presentó el documental "Nada fue un error", que recorre el camino que hizo el artista para llegar al concierto del Teatro Colón, en noviembre de 2017. También cantó en vivo para el programa de Mirtha Legrand e hizo la canción de la apertura del "Bailando 2020" que finalmente tuvo que suspenderse por la pandemia.

¿Cómo tenías planeado este 2020?

Uff, una gira por España en mayo, teníamos el Luna Park acá en junio, lo de la cortina del "Bailando" que ya estaba absolutamente aprobada...por eso tuve que empezar a reinventarme. Terminé haciendo una canción en forma remota en cuarentena, que la vamos a tocar en el concierto de este fin de semana. Y por primera vez hicimos con la banda nuestro show de streaming, que salimos desde mi estudio (se puede ver en youtube) y fue muy intenso, casi dos horas y media, porque mis shows no son cortos, mostrando mi lugar, mis recuerdos, todos mis instrumentos, mi piano, el bandoneón, fue algo único.

¿Qué es lo peor que te toca atravesar en esta cuarentena?

No ver a mis padres desde hace cinco meses. Ellos viven en Concordia, Entre Ríos, mi viejo cumplió 80 años y no lo pude ver salvo por videollamada, y mi vieja tiene 82. Tengo ganas de visitarlos, pero me da miedo ir. Inclusive pidiendo un permiso especial para ir, no iría. Por suerte están mis tres hermanos allá y eso contiene un poco. Y después salvo mis cuatro hijos, tienen a sus nietos allá. ¡Ah! y tengo un sobrino nuevo, Mateo, que nació en febrero y lo vi una sola vez y ya casi camina...

En tus shows suele haber algún invitado sorpresa, ¿esta vez habrá?

No, porque es todo muy protocolar y estamos cumpliendo con todos los protocolos que nos piden. Por ejemplo no tocar con los parlantes hacia afuera (el show se transmite por FM y la gente lo escucha desde la radio del auto), hay distancia entre los músicos arriba del escenario, inclusive horarios para el armado del escenario, para que los técnicos no se crucen. Todo cambió pero es un orgullo ser parte de esto. Obviamente faltará el ida y vuelta tradicional con el público, pero los aplausos serán bocinazos

Antes de la música, el cine

El “autoconcierto” es la segunda experiencia artística que tiene lugar sobre la costa de San Isidro. En el mismo lugar, a fines de julio, se inauguró el primer “autocine” del AMBA. La primera película que se proyectó, a fines de julio, fue Rápido y Furioso: Hobbs y Shaw, el spin off de la famosa saga con Dwayne La Roca Johnson y Deckard Shaw.

Antes de comenzar la proyección, en vez de los habituales trailers de los estrenos cinematográficos, las pantallas mostraron campañas de donación de plasma y recomendaciones sobre distancia social y el uso de tapabocas. También, el número de Whatsapp para pedir comida al auto.

En el estreno hubo muchas caras famosas y vecinas de San Isidro. Entre ellas, la de Cristian Sancho, que fue acompañado por su hijo Gael de diez años. "Es muy lindo estar acá porque con mi hijo vamos constantemente al cine a ver estrenos, y estamos volviendo a revivir esta magia. Es muy importante para nuestra salud emocional. Lo extrañábamos mucho, me parece una gran idea para todos los que nos gusta el cine", subrayó el actor y modelo.