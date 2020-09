Martín Lousteau oficializó su apoyo a Gustavo Posse en la tensa interna de la UCR bonaerense (mención a Entre Ríos)

Era un secreto a voces que terminó de formalizarse anoche en un Zoom, a tono con las formas de la pandemia. Martín Lousteau oficializó su apoyo a la candidatura del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, que tiene fecha para el 11 de octubre.

En una conversación virtual, el senador porteño y referente de Evolución fustigó a la actual conducción partidaria, que encabeza el exvicegobernador Daniel Salvador y que lleva como postulante a Maximiliano Abad, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense y un hombre del riñón de Ernesto Sanz en PBA. Su primera objeción fue a la fecha de los comicios.

“No entiendo al oficialismo partidario en la provincia de Buenos Aires, no entiendo la fecha en la que insistieron en poner esta elección interna, lo decidió el 7 de julio cuándo había 80.447 casos en el país y en la provincia 1.476, le dijimos que no era conveniente y siguió adelante y lo reafirmó el 17 de agosto con 299.126 casos en el país y en la provincia 2.521 y ayer [por el jueves] hubo 451.198 en el país y 6990 casos diarios en la provincia, pero no escuchan así como no escuchan otras cosas”, lanzó.

Lo escuchaban del otro lado de la pantalla intendentes, concejales, legisladores, rectores, vicerrectores y dirigentes estudiantiles. También estuvieron dos figuras de peso en la Provincia: Federico Storani y Juan Manuel Casella.

El encuentro sirvió para que Pablo Domenichini, referente de Evolución en la Provincia de Buenos Aires, el espacio que a nivel nacional lidera Lousteau, depusiera cualquier intención del sector de pugnar por el cargo partidario y refrendará la candidatura de Posse.

La interna de la UCR bonaerense se recalentó luego de que Clarín revelara el regreso al ruedo político del exsenador Ernesto Sanz, uno de los tres arquitectos de Cambiemos junto a Mauricio Macri y Elisa Carrió, en una charla privada que dio para el Comité de Diamante, Entre Ríos, en el que definió a la Provincia como la “madre de todas las batallas”.

En ese contexto, sostuvo que la interna radical puede definir qué dirección tomará el centenario partido de cara a las presidenciales de 2023 y reveló conversaciones con la exgobernadora María Eugenia Vidal para contar con su apoyo para Abad en la votación de octubre.

“Tuve un zoom mano a mano con María Eugenia Vidal, hacía mucho que no hablaba con ella. Mucho. Impresionante... En el sentido de la comunidad de intereses y de visión, se va a meter de lleno a ayudarlo a Maxi, porque quiere que el radicalismo tenga liderazgo jóvenes, para que a ella le ayuden a producir un cambio y realineamientos de liderazgos dentro del PRO, le dijo Sanz a los radicales entrerrianos, en un zoom que fue subido a Facebook, pero luego de la publicación de Clarín borrado.

Las palabras de Sanz cayeron mal entre los opositores, ahora unidos, a la conducción del actual Comité. “Es malo que él nos diga eso y que diga que escuchó de (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal, en las que plantea quién tiene que ser el representante elegido. Es malo meterse. En la UCR bonaerense se expresa el afiliado”, expresó Posse en aquel momento.

Ahora, Lousteau retomó esos cuestionamientos. “No entiendo cómo es que hablan de fortalecer el partido pero se esconden detrás de dirigentes de otro partido”.

“Hablan de renovar a la UCR pero perpetúan las mismas prácticas y no quieren disputar los ejecutivos. Para construirse algo más grande, hay que abrirse a la gente y a los dirigentes que tienen el respaldo de la gente, eso es reconocer los liderazgos que valida la sociedad”, sostuvo el exembajador en Estados Unidos.

Ungido como único candidato del sector, Posse redobló sus críticas a la actual conducción provincial. “Tenemos que integrar una UCR que sea socia plena de Juntos Por el Cambio en pie de igualdad, sin servilismos ni seguidismos ciegos y que represente la fuerte presencia territorial del partido en toda la Provincia”, disparó.

El intendente de San Isidro se refirió a una posible ayuda del PRO a los candidatos oficialistas y reclamó “tomar decisiones sin injerencias de otros partidos aliados, con autonomía y que lleve al radicalismo a ser parte de la toma de decisiones, y no un mero espectador de políticas ajenas”.

La posición del sector interno es, en primer lugar, la posible postergación de la fecha de las internas ya que consideran que es imposible votar en este contexto si la pandemia sigue cómo hasta ahora. El segundo punto que impulsar es renegociar los términos en los que se equilibra en poder opositor en la Provincia de Buenos Aires, donde denuncian que el radicalismo siempre queda en segundo plano frente al macrismo.

“Debemos participar activamente de la construcción de ser protagonistas en la renovación de autoridades e ir a las urnas cuando estén dadas las condiciones y demostrar que este espacio es mayoría”, manifestó Domenichini, tras su apoyo a Posse.

Estuvieron presentes los intendentes Franco Flexas (General Viamonte); Matias Rapallesi (Maipú); Miguel Gorgoglione (San Cayetano) José Rodríguez Ponte (General Lavalle) y Facundo Castelli (Puan), rectores y vicerrectores de Universidades Públicas de la provincia, como Adriana Lopez y Danya Tavella y el Presidente de la Federación Universitaria Argentina, Bernardo Weber.