Larreta a la Corte mientras pandemia ablanda tensión en reuniones con Gobierno (antecedente Entre Ríos)

No solo llamadas informales entre funcionarios porteños, provinciales y nacionales, también chat de Horacio Rodriguez Larreta con Axel Kicillof buscaron en las últimas horas retomar la relación, imprescindible para el manejo de la pandemia, entre el Gobierno y la Ciudad, tras la decisión por decreto de rebajar los fondos de coparticipación que recibe el distrito para transferirlos a la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno porteño tiene previsto llevar hoy a la mañana a la Corte Suprema el pedido de una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto, es decir que no interrumpa el flujo de fondos que recibe de Nación por la transferencia de parte de la Policía Federal. La redacción, que comandó el Procurador Gabriel Astarloa contó con colaboraciones de ministerios porteños y abogados de la tropa del Jefe de Gobierno.

Larreta confía, entre otros antecedentes que contempló para redactar la presentación, en el fallo que el máximo Tribunal emitió cuando, ante una rebaja del IVA y de Ganancias, determinada por Mauricio Macri cuando era Presidente levantó la queja de la provincia de Entre Ríos y se extendió a otros distritos. Fue una semana antes de perder las PASO el año pasado. Esos impuestos son coparticipables.

El tribunal, si bien no resolvió sobre la constitucionalidad o no de los decretos firmados por Macri para imponer la medida, se basó en los criterios que ameritan para dictar una cautelar como es el “peligro de la demora” (es decir, el impacto en el financiamiento de los distritos mientras se resuelve la cuestión de fondo) y la plausibilidad del reclamo . La Corte entonces dictó medidas cautelares para que las provincias que iniciaron demandas no se vean afectadas por la rebaja. Los jueces consideraron atendibles los planteos y sostuvieron que las leyes-convenio, como la de coparticipación, tienen una “singular jerarquía” y no se pueden modificar unilateralmente.

Es uno de los argumentos que trabajó la Procuración porteña, es decir determinar la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández y considerarlo además “arbitrario” o unilateral .

Cómo sea, desde el anuncio del Presidente y la réplica del Jefe de Gobierno, las relaciones entre las administraciones ingresaron a una era de hielo. Aunque las conversaciones necesarias entre funcionarios de menos status no se vieron interrumpidas, el tema de la coparticipación específicamente no se conversó a fondo. Es más, el Gobierno ya está puliendo el proyecto de ley que, tal como anticipó este diario, elevará al Congreso para darle un marco parlamentario tanto al convenio que en 2016 firmaron Larreta y Macri para la transferencia de parte de la Federal a la Ciudad como para el cálculo de los fondos que requiere ese traspaso de acuerdo a la Constitución. Si la ley se debate y se aprueba, la Ciudad ya no recibirá automáticamente el dinero que se le asigne y tampoco ese monto estará actualizado de acuerdo a la recaudación. Es decir, no serán coparticipables sino una suma fija.

Como sea, si bien no tiene fecha cierta la cumbre Alberto-Horacio, ya hubo acercamiento para intentar aliviar el malhumor de Larreta. Axel Kicillof intercambió mensajes de texto con el Jefe de Gobierno y funcionarios porteños lo hicieron con sus pares bonaerenses y nacionales para coordinar los encuentros habituales referidos a otra batalla, la sanitaria.

Aunque pareció abrirse otra grita en esa materia cuando ayer Ginés González García consideró que las aperturas de actividades en la Ciudad “no condicen con el grado de la pandemia en Argentina”.

“El control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es muy difícil controlarlos”, dijo el ministro y que el problema no es la apertura “la falta de control”.

“Le seguiré pidiendo a la Ciudad que sea solidaria como fue el país al principio cuando el problema era en la Ciudad y se hizo una gran cuarentena en todo el país”, señaló Ginés.

Pero aseguró que “habrá reunión” entre el Presidente y el Jefe porteño esta semana.

Mientras está previsto que hoy se reúnan los jefes de gabinete, de Nación Santiago Cafiero, de la Ciudad Felipe Miguel y de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.