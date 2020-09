Julián Serrano y su furia por el cepo al dólar: “Hoy nos vamos a dormir 35% más pobres” (influencer entrerriano)

Julián Serrano, muy activo en las redes sociales, utilizó su exposición en el mundo 2.0 para brindar su opinión política sobre la situación socio/económica del país. Furioso, debido a las medidas de cepo cambiario anunciadas por Banco Central en las últimas horas, el actor e influencer estalló y compartió su visión ante los más de 2,4 millones de seguidores que tiene en Twitter.

"Esto es indefendible hermano.. Literalmente este país se va a la mierda", aseguró al enterarse de que a partir del miércoles 16, la compra de dólar ahorro tendrá un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las ganancias y las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.

El actor entrerriano, contrariado por este anuncio de medidas económicas, entonces se descargó: “¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200... y me decían pelotudo a mí... pajeros”, recordó.

Luego, el influencer publicó la captura de una pirámide salarial e hizo la equivalencia de lo que gana alguien siendo clase alta en la Argentina con un lavacopas que trabaja en el exterior. “En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. Lavando copas en un país en serio ganas 1.200 dólares”, disparó, con enojo Serrano.

Además, el ex de Oriana Sabatini agregó: "Gente acá la estrategia es muy fácil: 2+2. La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son 'generosos' y que los malos son los 'capitalistas' que dicho sea de paso, ya se están yendo".

Claro, al expresarse en contra del Gobierno, su opinión se polarizó y si bien la mayoría de sus seguidores lo bancaron en su análisis, también fue duramente criticado por el sector que apoya las medidas propuestas por el oficialismo. Incluso, muchos lo llegaron a comparar con El Dipy, el cantante de cumbia, que hace unas semanas también causó revuelo por sus opiniones políticas.

El influencer se bancó las críticas y contestó: “Gente que dice que tuiteo estas cosas porque 'garpa’. Me desahogo por acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria... Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza”.

Y sentenció: "Perdón gente si meto muchos tweets relacionados a la política, pero para mí, en este momento el que calla otorga.. no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre.. perdón, me dejo llevar". Aunque, antes de finalizar el tema, disparó, picante: "Hoy nos vamos a dormir 35% más pobres".

Este miércoles, tras las repercusiones de sus comentarios, Julián redobló la apuesta y le habló a aquellos que no están de acuerdo con su mirada: "Me despierto y veo que soy tendencia. El que no está de acuerdo conmigo hoy, lo estará en un año. Y sino es un año, en dos, o en cinco...Uno puede ignorar la realidad, pero no puede ignorar las consecuencias de ignorar la realidad...". ¿Nace un nuevo analista político en nuestra farándula?