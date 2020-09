Cientos de estudiantes entrerrianos coparon las calles sin distanciamiento ni barbijo

Horas después de que la ciudad de Chajarí, al noreste de la provincia de Entre Ríos, fuera declarada como zona de transmisión de coronavirus por conglomerado, un grupo de estudiantes convocado por redes sociales salió a las calles sin distanciamiento ni barbijos para festejar su día y la llegada de la primavera.

El epicentro de la juntada se dio este domingo por la noche en la estación del ferrocarril, donde varios jóvenes se reunieron sin respetar las medidas sanitarias para aguardar la llegada del Día del Estudiante.

"No nos vamos nada, que nos saquen a patadas", cantaban algunos hasta que la Policía logró desalojar la zona.

Varios videos replicados en redes sociales mostraron cómo los estudiantes de secundaria marchaban en una larga fila a puro grito y haciendo sonar silbatos. En los mismos, se mostraron con bebidas alcohólicas y sin ninguna protección sanitaria.

La concentración ocurrió el mismo día que el Hospital de Santa Rosa de Chajarí declaró la localidad del departamento de Federación como zona de transmisión por conglomerado, donde todo contacto estrecho de un caso positivo que presente sintomatología, es considerado caso positivo y debe realizar el aislamiento.

Según medios locales, vecinos aseguraron que "fue una sorpresa" la juntada de los jóvenes porque "no hubo rumores de que esto pudiera ocurrir". Al mismo tiempo, contaron que se juntaron todos en la estación de trenes para luego marchar por las calles.

Horas antes, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, se había expresado en su Twitter contra quienes incumplen el decreto presidencial y realizan fiestas clandestinas.

"Las «clandes» son un problema. Y lo seguirán siendo hasta tanto no tengamos un protocolo de ocio joven, responsable y seguro. Y el problema existe porque en 6 meses de cuarentena el Gobierno no tomó en serio a la juventud. No se puede gobernar sólo pensando en AMBA o CABA", apuntó el dirigente.

Y agregó: "Tampoco se puede gobernar pensando que todos los sectores de la población son homogéneos. Hay que empezar a pensar en los gurises. Ellos pueden ser parte de la solución, y no del problema".

Este lunes, Miguel Terrusi, sub jefe de la Comisaria Nº1 de Chajarí, explicó: "Estaba previsto que se iban a juntar y no hay forma de controlarlos, no podemos poner un policía en la puerta de cada casa para que no salgan".

En ese sentido, manifestó en diálogo con radio Chajarí que "tenemos que apelar a la responsabilidad de ellos y de los padres pese a que teníamos previsto el operativo de seguridad porque sabíamos que se día desbordar".

Precisó además que los chicos se desplazaron desde la estación hasta la popular esquina de Belgrano y Sarmiento, donde estuvieron media hora y luego se dispersaron.

Algunos siguieron hasta la plaza San Martín, donde también se hizo presente el personal policial y les comunicó que debían retirarse del lugar.Hasta el momento, Chajarí tiene 18 casos activos de coronavirus, 69 dados de alta y tres personas fallecidos.