Lo único simple resultó lavar (investigación de dinero narco llevó a Entre Ríos)

El Fiscal Federal Walter Rodríguez ordenó ayer una veintena de allanamientos en todo el país, en una investigación que vincula el dinero narco con una red de lavado local que surge de varias Sociedades por Acción Simplificadas (SAS). La investigación procura vincular a una asociación de personas que se unieron para defraudar al Estado a través de la utilización de las SAS para vender facturas truchas y así generar crédito fiscal ficticio en terceros. La estafa supera los 730 millones de pesos. La pesquisa se desprende de la causa de la avioneta que se estrelló en un campo de Naré, departamento San Justo, con 200 kilos de cocaína en febrero de este año. Para los investigadores resultó llamativo que la mayoría de las personas se domiciliaran en puntos de venta de droga de la ciudad de Rosario, ligados a la banda narco criminal denominada Los Monos. Las SAS fueron una nueva herramienta jurídica que se creó en 2017 y fue una especie de emblema del expresidente Mauricio Macri, y fueron pensadas para el universo de los emprendedores. Pero le sirvieron como sostén legal a esta banda. De una forma rápida y con escasos controles esta organización creó decenas de sociedades a muy bajo costo. Justamente por las sospechas que generaron las SAS el actual gobierno nacional suspendió la inscripción de este tipo de sociedades.

El Organismo de Investigaciones, que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y Grupos de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) del Ministerio de Seguridad, realizaron en la madrugada de ayer 16 allanamientos en la provincia, 15 en Rosario y Villa Gobernador Gálvez con 8 detenidos, más uno en Santa Fe, donde secuestraron documentación importante para la causa y cerca de 5 millones entre dólares y pesos.

La investigación nace luego de que una avioneta, que transportaba droga, se estrellara en un camino rural de Naré, en el departamento de San Justo, en el centro-norte de Santa Fe. El piloto Juan Fleitas Gonzáles, paraguayo con domicilio en Lanús, provincia de Buenos Aires, y el expolicía provincial Carlos Maldonado rescataron el cargamento en un Fiat Palio azul que los esperaba.

A ellos se sumaron Claudio Casco alias “El Pulga” y su pareja Lorena Melgarejo que también trasladaron el cargamento a la ciudad de Santa Fe. Esta pareja cuenta con un pedido de captura librado por el fiscal Rodríguez y actualmente está prófuga de la justicia.

Para la fiscalía, Melgarejo cuenta con varias sociedades inscriptas a nombre de ella o personas allegadas a ella con lo que la investigación llevó a un número importante de información que requirió el levantamiento del secreto fiscal de unas 40 SAS que junto a personas físicas emitieron 8.544 facturas entre marzo de 2018 y abril de este año por un total de $ 731.485.000, y que beneficiaron a 1.381 contribuyentes en C.A.B.A, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán y Neuquén.

Para el fiscal Rodríguez, un factor clave para determinar que las personas referenciadas en los listados constituyen usinas de facturas apócrifas es la comprobada falta de capacidad operativa, técnico-económica y financiera para efectuar actividades comerciales compatibles con el monto de los documentos emitidos.

Para ello se valieron de datos personales y claves fiscales de distintas personaspara construir las SAS por un lado; y por el otro para la emisión de comprobantes apócrifos. También detectaron comportamientos que se repiten: los mismo socios que las integran, sus administradores, representantes legales, las direcciones IP utilizadas para emitir facturas y el uso de las firmas digitales o electrónicas

Entre los domicilios allanados, hubo uno en Juan Manuel de Rosas al 3600, en Rosario, donde figura la sede social de la empresa Melcas SRL, cuyos socios son el matrimonio Casco y Melgarejo. Allí también está registrado el domicilio fiscal de Neo Construcciones SAS y de otras sociedades vinculadas a la maniobra delictiva.

La policía también allanó un local comercial ubicado en San Martín 2385, en Rosario, donde funciona la Mutual 23 de Julio, donde se sitúa la IP desde donde se investiga si se generaban los comprobantes electrónicos.

En ese contexto los imputados constituyeron, cuanto menos, 40 SAS para ser utilizadas como usinas de facturación apócrifa, entre ellas: E-Race S.A.S., Agro Molino S.A.S., Analytica Consulting S.A.S., Agropecuaria Despertar Del Norte S.A.S., Environ Distribuciones S.A.S., Edificar Construcciones S.A.S., Consultora Nueva Era S.A.S., Crespo Repuestos S.A.S., Negocios Al Por Mayor S.A.S., Despertar Del Norte S.A.S., Steel Mecánica S.A.S., Agro Inn S.A.S., Two Bridges S.A.S., Pixel Electronica S.A.S., A-Vera Construcciones S.A.S., Construpool S.A.S., Four Point Distribuciones S.A.S., Steel Framing S.A.S., Prisma Logistica S.A.S., Motion One S.A.S., Flete Total S.A.S., Neo Consultores S.A.S., The Book S.A.S., Taino Construcciones S.A.S., Agro Servicio S.A.S., Trams Pm S.A.S., Novo Construcciones S.A.S., Intertrac One S.A.S., All Agro S.A.S., Eletrotec S.A.S., Corralon Mil Uno S.A.S., Neo Costrucciones S.A.S, Agro-En S.A.S., Blue Magic S.A.S., Taller F1 S.A.S., Full Car Doctor S.A.S., Mediterraneo Distribuidora S.A.S., Zero Cool Informática S.A.S., Construlook S.A.S., e Integral Now S.A.S. Todas consignaron domicilio fiscal en Ciudad de Buenos Aires.

En Santa Fe, una cooperativa de Villa Mugueta recibió de parte de esta banda un poco más de 20 millones de pesos en un plazo de 20 meses; en Sauce Viejo una persona recibió en un período de ocho meses facturas por un importe de $ 1.700.000; y una contribuyente de Santo Tomé recibió en un plazo de 14 meses facturas por casi 1 millón de pesos; una firma cordobesa recibió facturas por 30 millones de pesos en dos meses, y una sociedad “en formación” recibió facturas truchas por 24 millones de pesos.

En Tucumán una droguería recibió en dos meses facturas truchas por 25 millones de pesos y otra empresa tucumana recibió en un plazo de 3 meses casi 17 millones de pesos. En la provincia de Buenos aires, una cooperativa recibió en 13 meses casi 19 millones de pesos.