“Él era feliz siendo policía, pero no se sentía respaldado por las leyes”, relato de la mujer del agente asesinado (madre entrerriana)

Todavía conmocionada por el asesinato de su esposo, Juan Roldán, a metros del Malba, Carolina recordó al oficial y, entre lágrimas, pidió a las autoridades cambiar las leyes para respaldar el trabajo de los agentes.

"Él era feliz siendo policía, era su pasión, lo que le gustaba hacer, pero no estaba conforme con las leyes y con todo lo que pasaba; que un policía no pueda ejercer como debiera porque termina preso, pierde su carrera, pierde todo. No se sentía respaldado por las leyes", reflexionó en diálogo con el canal TN.

En momentos en que aflora la polémica sobre el alcance de los derechos humanos y el uso de las pistolas Taser, Carolina habló al respecto y aseveró que "los policías solo buscan defender a la gente".

"Hay una parte de la sociedad que no lo entiende. El policía está para ayudar, para defender, pero una parte de la sociedad va en contra de la Policía. La Policía simplemente trabaja, no maneja leyes", agregó.

En este sentido, agregó: "Siempre veíamos las noticias, los casos que pasaban de un policía que se defendió, disparó, mató y perdió su carrera. Nunca un apoyo hacia el policía. Porque un policía se defiende, defiende a otro y mata, y es el malo. Es el monstruo para la gente".

Carolina cree que las "leyes tienen que cambiar". Y explicó: "Un policía no tiene que tener miedo por disparar. Hoy fue él, pero si no hubiera sido otra persona. Dio su vida por otros".

Por último, recordó a su marido, a pocas horas de su fallecimiento: "Era un papa excelente, trabajaba mucho, no dormía por estar con su hijo y conmigo".

En la misma línea se manifestó la mamá de Roldán, Elba, quien viajó desde Entre Ríos en las últimas horas para despedir a su hijo. "Las leyes tienen que cambiar, porque siempre el policía es el que paga. A los presos les dan planes, tienen los derechos humanos para ellos, ¿y el policía que? Para ellos nada. Él laburaba todos los días de su vida por un misero sueldo". Luego, Carolina contó que su marido ganaba 30 mil pesos y tenía que hacer adicionales.

"Siempre el culpable es el policía y el chorro, el sinvergüenza, tiene todos los derechos. Le pegan un tiro a un preso y van los Derechos Humanos. Y si muere un policía, no va nadie. El Presidente tiene que fijarse bien en eso", completó la madre.

Sobre la triste escena del ataque, Elba consideró: "Si el compañero le hubiese tirado de atrás, no hubiese llegado, pero bueno, hay que estar ahí tambien, no lo culpo. Pero sé de mi hijo que siempre iba al frente. Él no mandaba a nadie, él iba".

Consultada sobre el accionar de Roldán, se lamentó: "Él mismo le hubiese pegado un tiro en el pecho cuando le tiró la primera puñalada, pero no. Yo creo que se hubiese salvado si hacía eso".

Elba recordó que Roldán quería sumarse a la fuerza de seguridad desde que era chico, ya que su papá también se desempeñaba como policía: "Cuando cumplió los 18 me volvió loca para hacerse la cédula para ingresar a la escuela. Siempre le decía que se cuidara".

Roldán, de 34 años y padre de un hijo de cuatro, murió el lunes tras ser atacado con un cuchillo por Rodrigo Roza, un vecino que había amenazado a él y a otras personas en esa zona de Palermo. Finalmente, Roza también falleció durante la madrugada de este martes como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.