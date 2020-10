Marcelo Casaretto: "Para adelante, no tenemos que pensar tanto en los planes sociales sino en los productivos"

Yo no soy kirchnerista, siempre fui peronista", se encargó de aclarar el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto en un mano a mano que mantuvo con El Cronista para hablar sobre la Argentina que se viene. El entrerriano, que preside la comisión mixta que tiene como tarea diseñarla nueva fórmula jubilatoria, aseguró que esta se presentará en los próximos días.

En diálogo con este medio, señaló que "el problema de la Argentina vuelve a serla escasez de dólares", destacó la importancia de estimular la inversión argentina, no solo la extranjera aunque reconoció: "Primero, tenemos que ser creíbles".

¿Imagina que la crisis que se desató como consecuencia de la Pandemia puede ser, a la vez, una oportunidad para llevar adelante una serie de reformas de fondo?

Hasta diciembre vamos a tratar temas centrales: el Presupuesto 2021, el aporte sobre las grandes fortunas, la fórmula de movilidad jubilatoria -que va a incidir en las erogaciones-, la reforma judicial. Creo que hay muchas reformas que se están haciendo. Si la pregunta es desde un punto de vista de la ortodoxia liberal, cuando se habla de reforma impositiva y del régimen del trabajo, ¿en qué sentido? ¿Bajarles los impuestos a los ricos y desproteger a los trabajadores? Eso no va a ocurrir.

Pero, por ejemplo, ¿bajar los aportes patronales para fomentar más empleo?

Pero ese no es el problema. Si vas a una economía abierta, en términos de que querés exportar, cuando mirás tus costos internos medidos en dólares, ¿qué pasó con los salarios? Si vamos a terminar con el treinta y pico, cuarenta por ciento de inflación anual en este año. Entonces, ¿cuánto aumentaron los salarios en dólares? En realidad, cayeron. Cuando tenés un aumento del tipo de cambio, otra cosa que te dicen los economistas liberales es que, si aumenta el dólar, automáticamente, aumentan los precios en la misma proporción. Eso no es así. Nuestra convicción es que no hay que desproteger a los trabajadores ni hay que bajarlos costos laborales. Porque en realidad en la integralidad del problema, si les bajas los aportes a las empresas, desfnanciás el sistema previsional.

Pero en la Argentina el porcentaje de trabajadores informales es muy elevado. ¿Cómo se fomenta el blanqueo de esos trabajadores, para que a la vez aumente el aporte al sistema previsional? ¿Se está trabajando en ese sentido?

Hay que trabajar. Pero, en un contexto de emergencia, el Gobierno trata de preservarlo más posible los empleos existentes. Por eso la doble indemnización, por eso la prohibición de despidos: para limitar esa caída de empleo. Lo que pasa es que podés limitar esa caída de empleo, pero no podés fomentar a que tomen empleos en un contexto de caída del PBI de 8, 10, 12 puntos de la actividad económica. Cuando venga la reactivación, vamos a fortalecerlas estrategias para regularizar un 30% o 40% de trabajadores en negro de acuerdo a estimaciones privadas.

Con el Presupuesto 2021 ya presentado, ¿cómo define el plan económico de Alberto Fernández de cara a la pospandemia?

Estamos partiendo de una necesidad de financiamiento del Estado con un déficit importante en lo fiscal y con una situación de balanza de pagos deficitaria. O sea, superavitaria en la cuenta corriente, porque tenemos más exportaciones que importaciones, pero, deficitaria en la cuenta capital. El problema de la Argentina vuelve a serla escasez de dólares.

¿Y esto cómo se revierte?

Tenemos que profundizar, por un lado, la inserción en los mercados externos, para exportar más, aunque esa estrategia tiene que ser compatible con la recuperación mundial. Aún así, exportar más tiene que ser un objetivo. En segundo lugar, sustituir importaciones. Pero, esto tiene un momento inicial que demanda más dólares, para adquirir bienes de capitales e insumos importados. O sea, también genera muchos problemas. Y, después, con la dinámica del mercado interno, sobre la base de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados para sostener una demanda interna importante. En la emergencia generamos un montón de instrumentos para sostenerla actividad. Para adelante, no tenemos que pensar tanto en qué planes sociales va a haber, sino qué planes productivos, orientados a fortalecerla inversión, impulsar. Siempre se habla mucho de la inversión extranjera. Creo que primero hay que tratar de estimular a la inversión de los argentinos, o sea, hay actividades económicas que generan renta en la Argentina. Entonces, esa renta, ¿queda en el país o se va? Entonces, la presión que hay sobre el dólar tiene que ver con que, el que genera una renta busca dolarizarse. Primero, tenemos que ser creíbles para los argentinos que tienen capacidad de ahorro decidan invertir en la Argentina.

¿Tendrá más peso la inflación o la recaudación en la fórmula previsional en la que están trabajando?

Estamos más cerca de la fórmula de ley sancionada en 2008, que permitió la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados, y más lejos de la de 2017, que hizo que perdieran el 19%. En lugar de tener más componente de inflación, va a tener más componente de relación con los salarios y la recaudación. El objetivo de la política del Gobierno es fortalecerla situación de los jubilados que menos ganan