Coronavirus: con 11.242 nuevos casos, Argentina superó los 800 mil contagiados (datos de Entre Ríos)

El Ministerio de Salud informó que este lunes 5 de octubre se registraron 11.242 nuevos casos y Argentina superó los 800 mil contagiados, llegando a 809.728 positivos en el país. De esta manera, el país se mantiene a la par de España en cantidad de infectados. Además, se registraron 452 nuevas muertes y la cantidad de personas fallecidas es 21.468. La cartera sanitaria indicó que son 3.978 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,4% en el país y del 63,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Según el reporte, del total de decesos, 255 son hombres, de los cuales 118 son residentes de la provincia de Buenos Aires; 28 de la Ciudad de Buenos Aires; tres de Chaco; cinco de Chubut; 13 de Córdoba; uno de Corrientes, tres de Entre Ríos; 17 de Jujuy; siete de Río Negro; tres de Mendoza; 23 de Salta; uno de San Luis; uno de Santa Cruz; 21 de Santa Fe; uno de Santiago del Estero; dos de Tierra del Fuego; y ocho Tucumán; y 197 mujeres, 89 residentes de provincia de Buenos Aires; 2 de la Ciudad de Buenos Aires; seis de Chubut; dos de Chaco; ocho de Córdoba; cuatro de Entre Ríos; 12 de Jujuy; cinco de Mendoza; tres de Río Negro; 18 de Salta; una de Santiago del Estero; dos de San Luis; dos de Santa Cruz; 14 de Santa Fe; una de Tierra del Fuego; una de Tucumán. De los 809.728 casos positivos en el país, 649.017 son pacientes recuperados y 139.243 son casos confirmados activos.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.471 casos; en Ciudad de Buenos Aires, 684: en Chaco, 101; en Chubut, 234; en Córdoba, 1.188; en Corrientes, 110; en Entre Ríos, 129; en Formosa, 1; en Jujuy, 61; en La Pampa, 16; en La Rioja, 85; en Mendoza, 384; en Misiones, 4; en Neuquén, 251; en Río Negro, 257; en Salta, 217; en San Juan, 84; en San Luis, 104; en Santa Cruz, 110; en Santa Fe, 1670; en Santiago del Estero; 112; en Tierra del Fuego, 133 y en Tucumán, 836. En tanto, Catamarca no reportó casos positivos. En las últimas 24 horas fueron realizados 20.263 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.084.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.937 muestras por millón de habitantes. El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires Buenos Aires suma 440.405 casos; Ciudad de Buenos Aires 684; Catamarca 318; Chaco 9.341; Chubut 4.921; Córdoba 41.738; Corrientes 1.284; Entre Ríos 8.248.

Además, Formosa registró 106; Jujuy 16.181; La Pampa 871; La Rioja 5.201; Mendoza 27.885; Misiones 107; Neuquén 9.130; Río Negro 14.314; Salta 13.740; San Juan 923; San Luis 1.814; Santa Cruz 5.563; Santa Fe 50.686; Santiago del Estero 4.014; Tierra del Fuego 5.176 y Tucumán 17.804. Se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino. Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*: - Buenos Aires 4.471 | 440.405 - Ciudad de Buenos Aires 684 | 129.958 - Catamarca 0 | 318 - Chaco 101 | 9.341 - Chubut 234 | 4.921 - Córdoba 1.188 | 41.738 - Corrientes 110 | 1.284 - Entre Ríos 129 | 8.248 - Formosa 1 | 106 - Jujuy 61 | 16.181 - La Pampa 16 | 871 - La Rioja 85 | 5.201 - Mendoza 384 | 27.885 - Misiones 4 | 107 - Neuquén 251 | 9.130 - Río Negro 257 | 14.314 - Salta 217 | 13.740 - San Juan 84 | 923 - San Luis 104 | 1.814 - Santa Cruz 110 | 5.563 - Santa Fe 1670 | 50.686 - Santiago del Estero 112 | 4.014 - Tierra del Fuego** 133 | 5.176 - Tucumán 836 | 17.804