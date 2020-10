Dicen en el campo... (problemas con cultivos en Entre Ríos)

…que, con temperaturas y lluvias por debajo de las normales, y cada vez más alejadas de las necesarias (excepto en pequeñas áreas del sur y suroeste bonaerense), los últimos informes sobre el trigo aumentan los alertas por pérdidas. En varias localidades de Córdoba y Santa Fe el estado del cultivo ya resulta entre “regular” y “malo” y comenzaron a pastorearse los lotes que no alcanzan a cubrir los costos de cosecha; mientras que en otros algo menos afectados se decidió suspender las fertilizaciones pues se descarta que los resultados no van a justificar esos gastos. También en Entre Ríos y buena parte de la provincia de Buenos Aires, los cultivos siguen perdiendo potencial de rendimiento y están en condiciones de estrés (por falta de temperatura y de agua), y en los casos menos afectados hasta el momento, la altura de los cultivos muestra claramente las dificultades que atravesaron esos lotes hasta ahora, situación irreversible en la mayoría de los casos. La situación obliga a mantener una revisión permanente de las estimaciones de cosecha que siguen bajando y que en algunos casos, ya se ubican por debajo de los 17 millones de toneladas, muy por debajo de los alrededor de 21 millones que se calculaban al comenzar la campaña.

…que, la delicada situación del cultivo enfrenta riesgos que, incluso, pueden ser mayores, como el controvertido avance de los trigos transgénicos autorizados por Agricultura que logró reclamos de los lugares más dispares, aunque lo más contundente fue el comunicado conjunto de alerta emitido por 16 entidades, incluidas las Bolsa de cereales y hasta la ahora “reunida” Mesa de Enlace El grupo, que reconoce el avance “técnico” y de “análisis de riesgo” realizado por el país (y por otros que ya cuentan desde hace años con esa “novedad” pone el foco, sin embargo, en el riesgo comercial. “Llama la atención que el Gobierno decida de forma unilateral, sin consultar a los representantes de la cadena del trigo, la aprobación comercial. Más aún, muchos de nosotros remitimos notas con aportes y opiniones al ministro de Agricultura y no se recibió respuesta alguna”, dicen sobre la decisión de Luis Basterra de dejar avanzar al trigo transgénico que pone en riesgo la colocación de la totalidad del volumen exportable de trigo de la Argentina (más de 10 millones de toneladas), al no existir ningún país de destino que haya aceptado formalmente su decisión de aceptar comprarlo. El punto es el costo de separarlo y hacer la correspondiente identificación para cada mercado (transgénico y no transgénico). Justamente debido a esto el gobierno anterior tampoco lo había liberado comercialmente, habiendo quedado la empresa obtentora en función de conseguir los avales comerciales necesarios, lo que no ocurrió hasta ahora. “El mercado mundial del trigo alcanza las 175 millones de toneladas anuales y el de harinas a los 18 millones y los dos en su totalidad son no transgénico, condición que lo diferencia de los mercados de maíz, soja y algodón”, dice el comunicado conjunto, generado ante el temor de poner en riesgo todos los mercados de exportación, en un año particularmente difícil tanto para los productores, como para el propio Gobierno que depende como pocas veces, del ingreso de las divisas agrícolas.

…que, mientras, en distintas reuniones como la de Fertilizar se comentaban estas alternativas, al tiempo que especialistas de la talla de Jorge Bassi explicaban la necesidad de fertilizar la soja para potenciar los rendimientos que están estancados, desde hace más de una década, y que “se puede obtener hasta más u$s50 por hectárea, de margen bruto, en planteos de alto rendimiento”, según el profesional, que también se dedicó a “demoler” lo que llamó los 7 mitos, como que la soja no responde a las fertilizaciones fosfatada, o que los micronutrientes como azufre, boro y zinc no son necesarios; o que no vale la pena fertilizar en campo arrendado porque no se repara en una campaña, entre otros. Pero allí también se reconoció la limitante que está imponiendo el clima (en la zona de Rosario el trimestre mayo-julio fue el más seco en 100 años), mientras en el chat se barajaban otros chilenos, como los avances que se van registrando en las obras del Mercado de Hacienda (Liniers) en Cañuelas, que podría comenzar a operar a fin de año; o la firmeza de los remates de reproductores(ahora en plena temporada), entre los que la raza Aberdeen Angus, la más numerosa, parece ir llevando la delantera en el año de su centenario como asociación, muchas de las preocupaciones se volcaron hacia la situación de los incendios rurales, la falta de datos oficiales sobre los que aparecen como intencionales, y la presión que están ejerciendo grupos aparentemente ambientalistas sobre el Congreso, con proyectos que vuelven a avanzar sobre la propiedad privada.

…que, de todos modos, el gran tema se centró otra vez, en las retenciones agropecuarias, el “olvido” (?) oficial sobre la flexibilización del impuesto a otros productos centrales de la exportación como el vino, la carne, la leche, etc.; y cuáles fueron las liquidaciones del complejo somero en los primeros días de la medida que, además, debe ser corregida ya que en el primer anuncio se circunscribió a la cosecha pasada, cuando tiene que incluir también a la 20/21 (lo que deja en claro que muchos de los funcionarios no tienen el conocimiento necesario sobre el tema). El caso es que, mientras en el mercado se conocía desde el viernes, que el monto a pesar de todo, había superado los u$s500 millones, desde el sector empresario se recordaba que el complejo agroindustrial sojero brinda 22.000 puestos de empleos directos y 53.000 indirectos, generando fuentes de trabajo genuinas y de agregado de valor convirtiéndose así en el principal grupo exportador y empresario del país.