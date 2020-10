Quiénes son los políticos que convocan a un nuevo "banderazo" contra el Gobierno (habrá en Entre Ríos)

Como ya realizaron en varias oportunidades durante el aislamiento que rige en Argentina por la pandemia de coronavirus, este lunes 12 de octubre dirigentes y agrupaciones de la oposición convocaron a un nuevo "banderazo" en distintos puntos del país, contra el Gobierno de Alberto Fernández.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, es una de las principales convocantes de la movilización y llamó a manifestarse contra lo que considera la "agenda clandestina" de la vicepresidenta Cristina Kirchner y, como en los banderazos previos, con la consigna a favor de "la libertad".

"El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República", sostuvo. Bullrich señaló que irá "con mi bandera y mi auto a la marcha, porque tenemos que salir de la situación en la que estamos, miles de empresas, comercios trabajadores, estudiantes todo el país en la debacle total por una situación que se podría haber evitado", dijo en un video de la convocatoria que publicó en sus redes sociales.

La exministra de Seguridad indicó que "atrás de esta agenda hay una agenda clandestina de la Vicepresidenta (en referencia a Cristina Kirchner), de la impunidad, de querer llevarse la Corte Suprema puesta, al procurador, de decir que en la Argentina no pasó nada. Y nosotros no la vamos a dejar pasar. Yo Patricia Bullrich el 12 de octubre estoy ahí, por nuestra libertad".

Desde la oposición, el diputado Fernando Iglesias y el ex secretario de Medios, Hernán Lombardi, suelen dar el presente en las movilizaciones que se realizaron en los últimos meses, además de agrupaciones como "Campo más Ciudad". Carolina Píparo, diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, también pidió "alzar la voz" desde sus redes sociales con el hashtag #12O: "A la agenda del odio, de la impunidad y del miedo, la confrontamos marchando pacíficamente. Cuanto menos escuchen más vamos a alzar nuestra voz", publicó.

En tanto, también convocaron a salir a las calles la ex diputada Cynthia Hotton, referente del partido Valores y activista contra la legalización del aborto, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, crítico del kirchnerismo. Mediante un video publicado en Twitter, ambos llamaron a la sociedad a participar de la marcha, con críticas al Gobierno. "Vamos a hacer un gran banderazo, es hora de decir basta, para el kirchnerismo parece que todo vale, se quieren llevar puestos a los jueces, desatienden la economía, y no permiten el regreso a las aulas", sostuvo Hotton. Fargosi agregó: "Tenemos que estar todos. Hay mucha gente buena, cuando esa gente buena nos vea juntos va a ser más firme todavía en defender a la República".

Por su parte, desde el oficialismo algunos funcionarios ya se mostraron en contra de este tipo de movilizaciones por los riesgos de contagios de coronavirus debido a las aglomeraciones, en un momento de alta circulación del virus en el país. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró este sábado que "es un peligro llamar a una movilización en un contexto donde la circulación comunitaria del virus es evidente".

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, se refirió al tema en su presentación ante el Senado el pasado miércoles y consideró que "convocar a marchas del contagio no va a llevar a que la Argentina se recupere".

Si bien se espera que la principal convocatoria se de en el Obelisco, también se prevé que la movilización se replique en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Chubut, entre otras.