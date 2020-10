El "Proyecto Artigas" de Grabois revela la batalla interna de la familia Etchevehere

El exministro de Agricultura Luis Etchevehere, su hermana Dolores y el dirigente social Juan Grabois entrecruzaron acusaciones respecto a la supuesta “usurpación” violenta de unas tierras en la Provincia de Entre Ríos pertenecientes a la familia Etchevehere.

El cruce de acusaciones puso en evidencia un entramado mucho más complejo. Comenzó cuando Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro y enfrentada desde hace años a su familia, decidió ceder el 40% de las tierras que -según asegura- corresponden a su herencia natural, a un proyecto agroecológico que fundó junto a Juan Grabois, el "Proyecto Artigas".

En un video, la mujer confirmó la ocupación de las tierras -que están en disputa con su familia, ya que la totalidad de los bienes son administrados por sus hermanos Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere-, y presentó el acto como un hecho de "reparación histórica" por los "daños y despojos" infligidos hacia ella y hacia "trabajadores humildes", especialmente mujeres.

"Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Óscar Sobko", denunció el ex ministro macrista en Twitter.

“Violencia económica” y “despojo de derechos hereditarios”

Dolores anunció la creación del Proyecto Artigas, un grupo de trabajo conformado por "abogados comprometidos, mujeres organizadas, grupos ambientalistas y productores agroecológicos" que trabajarán las tierras, y patrocinado legalmente por Grabois. “Un grupo de campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales hemos decidido acompañar a Dolores Etchevehere en la recuperación de la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos. Juntos, hemos conformado Proyecto Artigas y hemos plantado, en la tierra que le pertenece por derecho natural, la primera semilla de una reparación histórica”, detalla la página web del Proyecto Artigas.

Según la información del proyecto, se acordó con Dolores Etchevehere la cesión del “40% de la tierra que le corresponde como legítima heredera de su padre” para la construcción de “un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa”.

“Nos proponemos construir allí un proyecto productivo que cuide la madre tierra y respete los derechos de las familias campesinas”, afirmaron.

En su testimonio, Dolores Etchevehere habló de "violencia económica" y "despojo de derechos hereditarios" a través de la falsificación de su firma y la de su fallecido padre Luis Félix para que sus tres hermanos tomaran control "de facto" de los bienes familiares.

A su vez, aseguró que fue testigo privilegiada de cómo la familia, que definió como "corrupta", se convirtió en una de las más poderosas de Entre Ríos a través de "un complejo entramado de actividades delictivas sostenido durante décadas por corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero, explotación laboral, y violencia económica a partir del despojo de mis derechos hereditarios".

“Soy testigo del manejo fraudulento que me avergüenza”

Dolores afirmó que "los Etchevehere corruptos" se basaron en "un complejo entramado de contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos", con la complicidad de otros actores como escribanos y abogados. En su relato, lamentó la "impunidad de todos sus delitos, como por ejemplo estafar al Estado fraguando documentos públicos, evadiendo impuestos, accediendo a tierras fiscales a precios viles, y atentando contra el ambiente y el cuidado de la tierra sin ninguna consecuencia".

"En nombre de nuestra herencia hicieron todo tipo de actos de corrupción, todos denunciados por mi ante la Justicia, como el perjuicio ejecutado hacia una escuela rural, el trabajo esclavo en los campos, evasión sistemática de impuestos, el vaciamiento del diario. Todo bajo la mirada de jueces, fiscales y políticos", recriminó.

"Desde siempre soy testigo del manejo fraudulento que me avergüenza, el total desprecio por los demás, sobre todo por las personas humildes trabajadoras y las mujeres", expresó, y puntualizó que le tocó presenciar "actos aberrantes contra las mujeres que trabajaban en su casa. Luego la mujer contó que decidió acudir a Grabois cuando lo vio en una aparición pública en la que planteó una reforma agraria, reclamo con el que dijo sentirse "identificada". "Es uno de los pocos que se plantan contra los que oprimen a los demás. Lo vi soportando los ataques del poder", elogió.

Y señaló que en sus primeras conversaciones, Grabois le pidió pruebas de todas sus acusaciones para constatar los presuntos delitos perpetrados por su familia contra ella y contra el Estado. "Hoy Juan Grabois es mi abogado. Ha analizado toda la administración de los Etchevehere corruptos y saben quienes son los que han operado para que esta cadena de delitos se lleve a cabo.El caso Etchevehre está en sus manos y también en sus manos el proyecto Artigas", aseguró.

Qué es el Proyecto Artigas

Dolores Etchevehere es la única hija mujer de una de las familias más ricas de Entre Ríos. Afirma que cuando su padre murió en 2009 sus hermanos la mantuvieron excluida de los negocios y le impidieron el acceso a sus derechos hereditarios. “No recibió un centavo, nunca estuvo bancarizada, ni aún posee bienes a su nombre de ninguna clase. En Paraná, su padre había asignado una casa para cada uno de sus hijos incluida Dolores. Sin embargo, sus hermanos la expulsaron de la casa que le correspondía y las reformaron a su antojo”, explicó una presentación del Proyecto Artigas.

Según detalla la página, Dolores comenzó a investigar las maniobras fraudulentas de sus hermanos y “encontró todo tipo de defraudaciones a ella, a terceros, y al propio Estado”.

Sin embargo, “las estrategias utilizadas durante 11 años de investigación y denuncia fracasaron porque los planteos meramente jurídicos, independientemente de su solidez técnica, no alcanzan para enfrentarse a un entramado de corrupción política, judicial e intereses económicos”. E

sto dio origen a Proyecto Artigas, que alega ser “una red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente” que “acompaña” a Dolores Etchevehere “en el ejercicio de sus derechos hereditarios a partir de la posesión pacífica de una parte de sus bienes, donde desarrollaremos un proyecto productivo orientado al cuidado de la Casa Común”.

"Acordamos que un 40% de la tierra que le corresponde [a Dolores] será destinada al Proyecto Artigas, un modelo agroecológico de comunidad rural libre de glifosato y explotación que encaramos junto a movimientos sociales, rurales y ambientales, entre ellos, Jóvenes por el Clima", dijo Grabois. L

“Una reparación histórica”

Este 15 de octubre, en simultáneo al inicio de la ocupación de las tierras, llevó adelante junto a Grabois acciones legales en todos los juzgados donde se tramitan las causas iniciadas por ella contra su familia para pedir la “recusación de jueces y fiscales por faltar al principio de imparcialidad en su función”. "Buscamos verdad, justicia y reparación. Es una reparación histórica por los daños por los Etchevehere corruptos. Vamos a trabajar la tierra cuidándola y también vamos a desenmascarar a las tramas del poder, y mostrar lo que realmente pasa en una parte del campo argentino para que podamos construir un futuro sin despojo y sin miseria, sin ultraje ni exclusión", agregó.

"Hoy recuperamos de manera absolutamente legal y pacífica un extenso campo de la familia Etchevehere para el @ProyectoArtigas junto a Dolores Etchevehere que ha cedido el 40% para reparar el daño que causó su familia", anunció Grabois en Twitter.

Más tarde este mismo jueves el referente de la CTEP aseguró que el exministro mintió, ya que, alega, no se trató de una toma con “hombres armados”.

“Se ha hecho una hazaña pacífica, democrática y legal, han recuperado en el terreno que tiene feudalmente controlado Etchevehere manejando policías, jueces, han logrado recuperar lo que legítimamente le pertenecía a Dolores que decidió compartir con los trabajadores más humildes para reparar un poco el daño que hizo su familia”, dijo en C5N. “Queremos justicia”, comentó. “El ingreso fue legal, pacífico, está filmado La señora Etchevehere dio la cara, es una víctima de violencia de género y económica. Ella sabe que el procurador Amilcar García es amigote de los abogados de los Etchevehere, van a fiestas juntos, y ningunea a las víctimas de femicidios, la justicia en Entre Ríos es particularmente patriarcal”. "Estas tierras se encontraban indebidamente ocupadas por los hermanos varones de la familia que haciendo uso ilegal de la misma despojaron a su propia hermana", justificó Proyecto Artigas en un comunicado.

“Etchevehere va a terminar preso”

Grabois asegura que la causa sucesoria de los Etchevehere “es emblemática porque se ven los manejos mafiosos de estas familias que es mentira que la oligarquía no existe más”. “Son los mismos apellidos que ejercen el poder de manera antidemocrática. Se han quedado con gran parte de la tierra, promueven un modelo no sustentable, basado en los agrotóxicos”, apuntó. Grabois defendió el accionar diciendo que no se eligió “el camino de tomar justicia por mano propia o como hacen ellos de tomar sus privilegios por mano propia”.

“Elegimos el camino de ir por las instituciones, nos presentamos a la sucesión, en el juicio penal por el vaciamiento a la sociedad anónima de Entre Ríos donde echaron a gente del Diario Paraná”, afirmó. El dirigente asegura que Dolores Etchevehere “sufrió situaciones de violencia sexual, violencia de género, todo tipo de delitos, le falsificaron la firma a ella y al padre agonizante” y acusó: “Esta gente no tiene otra cosa en los ojos que el verde del dólar, son capaces de cualquier cosa, de violencia, estafas, mentiras, hay que ponerles un freno.

“Etchevehere va a terminar preso”, afirmó Grabois y aseguró: “Si sigue hostigando a los testigos como hoy debería estar con prisión preventiva, mandó una patota que no pudo pasar porque ya habíamos hecho la presentación y estaba la policía”.