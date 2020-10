Caso Etchevehere: ¿qué es el Proyecto Artigas?

He decidido ceder el 40 por ciento de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden, un cuarto de la sucesión de los Etchevehere", explica Dolores Etchevehere, hermana del ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri en un video en el que denuncia a sus tres hermanos por violencia económica y administración fraudulenta de la herencia: "Es una reparación histórica de los dañados por los Etchevehere corruptos".

El Proyecto Artigas está conformado por un grupo de campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales que recuperaron la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos. "La historia de la Estancia es la historia del modelo de agronegocios que impera en Argentina, que concentra la tierra, destruye la naturaleza, envenena a las comunidades con el uso de agrotóxicos, quema humedales y expulsa a miles de familias campesinas", explican. "Proponemos construir un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa. un proyecto productivo que cuide la madre tierra y respete los derechos de las familias campesinas".

En una primera etapa, diez familias de la zona comenzarán con la producción agroecológica de aves, chanchos, hortalizas, ganado y cereales para alimentar ganado en las 1.344 hectáreas de campo cedidos por Dolores. El plan consta de incluir a 70 familias en el segundo año, y a 150 en el tercer año, revirtiendo la lógica del modelo convencional que expulsa a las familias agricultoras. Es que de acuerdo al Censo Agropecuario, en los últimos 16 años se perdieron 90 mil familias agricultoras en todo el país. Funcionarán bajo un modelo cooperativo. La cooperativa agropecuaria José Gervasio Artigas les permitirá trabajar en blanco, otro de los puntos que escapan de la lógica habitual del trabajo en el campo.



"Cuando ingresamos con Dolores sentimos mucha emoción, porque entrar fue un acto de justicia. Hoy es el día internacional de las trabajadoras rurales, y sentimos que es un acto de reparación histórica ante una familia que tuvo mucho vínculo con la dictadura militar y servidumbre en estos campos. Se empieza a escribir una nueva página en estas tierras", cuenta a PáginaI12 el ingeniero agrónomo Lautaro Leveratto, dirigente del MTE Rural. "En el campo, el casco estaba vacío pero hay una familia que cobra 15.000 pesos por mes en negro, y se integrarán a la cooperativa", agrega.

Con respecto a la propiedad de la tierra, Dolores Etchevehere explica que es "propietaria por derecho natural. Derecho que me permite utilizarlas desde ahora mismo". Ante la pregunta sobre un posible desalojo, los miembros del Proyecto aseguraron que la propiedad en la que están desarrollando la producción se encuentra indivisa, lo cual la convierte a Dolores (y a ellos como beneficiarios del 40 por ciento) propietaria de la tierra. "Mañana vamos a plantar los primeros plantines, a principio de año esperamos tener la primera producción", explican.

Además del MTE, integran el proyecto referentes de Jóvenes por el Clima, como Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo. " No es casualidad que el 55 por ciento de las internaciones por casos de cáncer en niños en el Hospital Garrahan provengan de Entre Ríos, una provincia ícono de la impunidad de los crímenes ambientales. El Proyecto Artigas tiene que ser una pata fundamental para pensar en un modelo sostenido sobre la base de alimentar a nuestro pueblo con productos sanos y en el proceso no depredar a nuestro ambiente", resume Rodríguez.