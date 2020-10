Schiaretti respaldó a Alberto F. con presencia virtual, pero para la unidad todavía falta (Bordet y CFK)

Lealtad, sí; unidad, en veremos. Este sería el resumen de lo que ocurrió ayer con el acto por el Día de la Lealtad que el PJ encarnado por los gobernadores y la CGT realizó para respaldar al presidente Alberto Fernández. Y donde uno de los presentes -en modo virtual- fue precisamente el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Después de varios llamados en la semana, idas y vueltas, y el rol de dialoguistas que tuvieron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el presidente del PJ nacional, el sanjuanino José Luis Gioja, Schiaretti asistió por Zoom al acto y la transmisión lo mostró en un par de ocasiones durante el discurso del mandatario nacional.

En Córdoba, las distintas facciones del peronismo tuvieron varias interpretaciones sobre la asistencia del titular del Panal, aunque todos coincidieron en que “falta mucho para hablar de unidad” del PJ cordobés con el nacional con miras a las elecciones del 2021.

“Esto es un gesto de apoyo en un momento de debilidad el Gobierno nacional, y un poco también de la gestión acá, por lo que viene pasando en las últimas semanas”, reconoció un funcionario provincial a PERFIL CORDOBA. Al tiempo que admitió que la ausencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trajo algo de alivio al PJ cordobés que prefiere la distancia con exmandataria.

“No hubiese sido lo mismo si ella entraba en escena en algún momento del acto”, agregó el peronista avalando la teoría de acuerdos previos entre Nación y los gobernadores para que esto no suceda.

Entre los mandatarios provinciales no cayó muy bien que la referencia de la expresidenta fuese con una imagen de Néstor Kirchner en redes cuando la celebración está relacionada con la figura de Juan Domingo Perón. Igual, aquellos que siguieron las alternativas del acto, sostuvieron que la irrupción de la vicepresidenta hubiese dividido el respaldo. Y con esto, coinciden no solo algunos peronistas cordobeses, sino que también piensan lo mismo en el entorno de los gobernadores Omar Perotti y Gustavo Bordet, de Santa Fe y Entre Ríos, aliados regionales de Schiaretti. “La famosa franja del medio se encargó de averiguar antes si iba a estar o no Cristina”, reconoció una fuente a este diario.

En Córdoba, incluso a nivel nacional también, los dirigentes reconocen el equilibrio que sigue haciendo Schiaretti. A quien, el gesto de ayer le sirvió para no tensar las relaciones con la Nación, no separarse de los gobernadores, aunque tampoco embanderarse y poder plantear sus disidencias con el cristinismo más duro.

Incluso, aunque en el último tiempo, el schiarettismo haya afinado contactos también con el jefe del bloque del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner. Un armador del PJ que siguió las alternativas del acto de ayer reconoció que el diálogo entre Nación y Córdoba se produce a partir del tridente De Pedro, Máximo y Sergio Massa.

“Antes no había un diálogo fluido como el que existe ahora con esa porción del Gobierno nacional, con gestos que van más allá de lo institucional y abren la puerta a un acuerdo”, sintetizó la fuente.

“Por lo menos hay intenciones que antes no se veían, aunque en esa unidad no esté incluido el cristinismo más duro, el kirchnerismo ‘anti-cordobesismo’”, agregó otro dirigente sobre lo acontecido ayer, quien además sostuvo que sobrevuela una sensación de “deuda” en el PJ por la movida que hizo el kirchnerismo al bajar la lista de Pablo Carro como candidato a gobernador el año pasado. “Esa deuda no se pagó nunca. El triunfo fue contundente, pero a esa factura todavía no la pagamos. Al contrario”, dijo.

En Córdoba, el delasotismo presente en el acto de la CGT La réplica cordobesa de lo ocurrido ayer en Buenos Aires se produjo en la sede de la CGT Regional que encabeza José Pihen. Allí, se hicieron presentes los referentes del delasotismo provincial: la legisladora provincial Natalia de la Sota, el viceintendente Daniel Passerini y el concejal Bernardo Knipscheer, pareja de la hija del exgobernador.

En un acto en el que además estuvieron sindicalistas como Juan Monserrat (Uepc) o Raúl Ferro (La Bancaria), el delasotismo terminó acaparando la atención ante menos de un centenar de sillas que se colocaron en la avenida Vélez Sarsfield, frente a la CGT. “Estos son días que nos hacen pensar que debemos seguir con la tarea de humanizar la política. La Argentina hoy necesita del compromiso de todos, para lograr dialogo y consensos. Aún en las diferencias, siempre es posible encontrar coincidencias”, dijo Natalia de la Sota luego del acto de ayer.