Kicillof: "un apoyo importantísimo en esta situación para el presidente” (Bordet habló del discurso de Alberto)

Unidad. Solidaridad. Indiferencia al odio. Esos fueron los principales conceptos que los dirigentes políticos del oficialismo destacaron y reivindicaron del discurso de Alberto Fernández en un 17 de Octubre atípico por la pandemia y el aislamiento. , lo elogió el ministro de Salud, Ginés González García. Para gobernador Axel Kicillof las palabras del jefe de Estado reflejaron “algo que aunque partidario compartimos todos los argentinos, que son la solidaridad, la idea del trabajo de uno para los otros”. Para el entrerriano Gustavo Bodet se cumplió “con creces” el objetivo de respetar el aislamiento y al mismo tiempo “poder conectar a miles y miles de argentinos” que rechazan los discursos de odio y comprenden que el país “se construye con consensos”.

“Fue un acto en circunstancias muy peculiares pero realmente muy potente”, afirmó Kicillof, que respondió preguntas desde el escenario a los pocos periodistas presentes en la CGT. Destacó “la presencia de todos los sectores del peronismo, de todos los gobernadores del peronismo, de las expresiones sindicales, un apoyo importantísimo en esta situación para el presidente”. Elogió el discurso porque fue “un mensaje que tiene que ver con aliento, con no fomentar el odio, con buscar la unidad”. “Las palabras de Alberto fueron un perfecto reflejo no sólo de lo que todos sentimos sino de lo que todos necesitamos”, remarcó.

Consultado sobre las caravanas en las calles, el gobernador dijo que recibió “muchísimas palabras de afecto”. “Lo que tenemos que hacer es no entrar en ningún tipo de provocación, esto no es una competencia de nada, cada uno puede manifestar lo que piensa siempre y cuando lo haga cuidando al otro”, explicó. “Se notó una situación multitudinaria pero peligrosa por el coronavirus”, agregó, y reivindicó la decisión de no promover ninguna actividad presencial para no “fomentar los contagios y el descuido”. “Acá mismo había montones de dirigentes” que no pudieron entrar al salón de la CGT y “los sentimos con nosotros pero había que dejar distancia”, explicó. “Aprovecho para recordar que el virus no pasó, la pandemia no pasó, está en su peor momento, hoy en Europa vemos medidas de aislamiento, toque de queda, fuera de lo que muchos pensaban pero es la única manera de evitar que el coronavirus genere más contagiados, más enfermos y más muertos”, advirtió.

El entrerriano Bordet recordó que “la pandemia hizo que tuviéramos que tomar medidas de precaución, de distanciamiento y organizar un acto para conmemorar el 17 de Octubre en estas circunstancias era todo un desafío”. “Creo que con creces se ha cumplido el objetivo que nos habíamos trazado de poder conectar a miles y miles de argentinos en todo el país y, desde lo personal, estar en la CGT con el presidente, los gobernadores, dirigentes que representan a todo el arco político del Frente de Todos, realmente ha sido muy emotivo”, añadió en diálogo con C5N.

“El presidente habló claramente de que no era un acto para responder banderazos. El peronismo nunca lo hizo. Hoy es un día fundacional del peronismo por aquel 17 de Octubre del ’45 y siempre lo festejamos y celebramos, aún en épocas muy difíciles”, recordó.

El gobernador de Entre Ríos se identificó también con el planteo del presidente en el sentido de que “el peronismo nunca hizo planteos anti-nada, justamente basado en criterios de unidad, de amor, que en otras épocas fueron la antítesis de lo que le tocó vivir al peronismo a lo largo de toda la historia: mucho odio, proscripciones, desapariciones, y pese a todo esto nunca hemos sido un partido, y menos cuando estamos en el gobierno, de basarnos en el odio y el rencor”.

“Proponemos una construcción colectiva, un proyecto de unión nacional para salir de una situación realmente muy compleja”, añadió. “Se viene una etapa de reconstrucción nacional y tenemos que estar todos, tenemos que ser convocantes, creo que es lo más importante que puedo destacar del discurso del presidente”, completó.

“A esta Argentina la vamos a curar entre todos, sin odios. El presidente dijo lo que pensamos y hacemos los peronistas”, remarcó Ginés González García desde su cuenta de Twiter. “Gracias por una jornada histórica”, apuntó Eduardo “Wado” de Pedro. “Sin insultos ni provocaciones renovamos el compromiso de poner nuevamente al país de pie. A favor de todxs. No contra alguien. Porque como decía (Arturo) Jauretche, las mayorías no odian, ‘odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría’”, recordó el ministro del Interior.

El radical kirchnerista Leandro Santoro admitió que “no provengo del peronismo” pero “eso no quita que no me sienta identificado con esa mística, con esa alegría, con ese sentido de pertenencia que se vivió durante todo el día”. Confesó que vivió la jornada “como una descarga, porque la verdad es que quienes nos sentimos consustanciados con estos principios hemos visto en los últimos días ataques muy injustos a una construcción política que se propuso desde el principio recrear el sentido de comunidad, la tolerancia política, el espíritu de solidaridad y de concordia, y hemos sufrido embates muy fuertes”. “Tal vez una de las cosas más importantes que dijo Alberto es que a los 24 gobernadores y a él mismo se los va a recordar como los gobernantes de la pandemia”, concluyó.