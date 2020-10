Juan Grabois sobre Luis Miguel Etchevehere: "No le gustan los pobres ni las mujeres" (disputa por campo en Entre Ríos)

Mientras comienzan a activarse los diferentes juzgados de Entre Ríos y Buenos Aires donde se encuentran abiertas las causas que abordan las numerosas aristas del caso Etchevehere, en los alrededores de la estancia Casa Nueva continúa la disputa entre Dolores y sus hermanos, a quienes denomina "los Etchevehere corruptos".



“Si ganan los usurpadores, vamos a la barbarie”, declaró Luis Miguel Etchevehere a Infobae. La bajada de línea del ex ministro de Agroindustria durante la jornada hizo foco en denunciar la participación de funcionarios del gobierno nacional en la "usurpación de tierras": "Que hacían Donda y Veron en audiencia de partes ?? El Director de Econ Popular Sebastián Correa anoche durmió en la toma !. Bordet deja pisotear el federalismo", publicó en su cuenta de Twitter.

Victoria Donda le respondió por el mismo canal: "Intervine en la audiencia porque defiendo el derecho a la propiedad de Dolores Etchevehere. Entiendo que tal vez Luis no sabe que las mujeres tenemos derecho de administrar nuestros bienes".



A pesar del aporte del juzgado que asegura que no hay partición de la herencia por falta de títulos de propiedad para realizar un inventario; y del comunicado del fiscal que corroboró que no hubo un ingreso de manera violenta, Luis Miguel Etchevehere insiste en considerar la presencia de Dolores en la estancia como la "usurpación de una propiedad por parte de gente que entró de manera violenta y nos privó de la posesión de una porción del campo propiedad de Las Margaritas S.A.. De las personas que están adentro ninguna tiene acciones ni derecho sobre ese bien". En declaraciones radiales, afirmó que no entiende cómo la justicia está tardando tanto: "De este lado hay papeles y del otro lado solamente hay un relato". Sin embargo, la resolución del juez se pospuso justamente por demoras en la entrega de documentos por parte de la querella que lo representa a él y sus hermanos.

"Estoy en mi casa. Luis Miguel Etchevehere también está en una casa de la sucesión y yo nunca le consulto a quién invita o qué proyecto impulsa desde su casa. No me llama por teléfono y me dice quién viene para pedir permiso. Cuando hace reuniones de trabajo, que también pertenece a la sucesión, no me consulta y yo tampoco le pregunto", respondió Dolores Etchevehere, y agregó: "Lo que empezó en el ámbito privado, familiar, salta al ámbito público porque estos hechos defraudatorios implican al Estado provincial y nacional. Soy periodista, soy muy rigurosa cuando investigo y denuncio. Es una investigación de 11 años".

En tanto, el abogado de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, sostuvo en declaraciones radiales que Dolores no es la única heredera del campo: " No le corresponde todo, pero le corresponde una parte. Y ella puede hacer lo que quiera con su parte. Si se la quiere dar a lo que ellos llaman `los negros de mierda´, lo puede hacer. Destacó que el reclamo de los Etchevehere hombres es aún más arduo por el odio del ex funcionario macrista al movimiento que él representa: "No le gustan los pobres ni las mujeres. Si Dolores se hubiese llamado Damián acá no habría ningún problema. Lo que hay acá es una cuestión de abuso de poder".

Por último, con respecto a las declaraciones de Luis Miguel acerca de que Dolores Etchevehere no es parte de la sociedad Las Margaritas, explicó: "Inventaron que ella había vendido las acciones, cuando no se pueden vender acciones de una sociedad indivisa. Hicieron todo trucho. Son unos sinvergüenzas. Quisieron estafar a su hermana. Enfermos de ambición".