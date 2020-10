Luis Etchevehere: "Vamos a estar en la puerta hasta que se vaya el último de los ocupantes"

El exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere se comunicó anoche con La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+, y desde su auto, a metros del campo familiar en la provincia de Entre Ríos, brindó detalles de la reciente apelación que permitirá que un nuevo juez decida sobre la toma del campo.

"Era lo esperado, nuestro doctor apeló y hace pocos minutos nos avisaron de esa noticia y esperamos que de la manera más fácil posible terminen de sacar a las 100 personas que están en nuestro campo", señaló Etchevehere sobre la apelación del juez. El exministro durante el gobierno de Mauricio Macri advirtió que permanecerá a metros del campo familiar el tiempo que sea necesario. "Vamos a estar en la puerta hasta que se vaya el último de los ocupantes", alertó.

"No nos vamos a mover, ya sea un semana, un mes o lo que lleve. Esto es gravísimo, no puede un grupo de delincuentes violar la ley impunemente. Y si la justicia, donde hay jueces probos, restituye este bien, va a ser un ejemplo para futuras crisis que ojalá no sucedan", agregó.



Según publicó LA NACION, la Justicia entrerriana concedió una apelación planteada por el abogado de Etchevehere, Rubén Pagliotto, y la causa irá a Paraná a un colegio de nueve jueces. Entre ellos se deberá hacer un sorteo para que, en audiencia, el nuevo magistrado luego resuelva si se concede o no la restitución del inmueble al exministro.



Además, según pudo conocer LA NACION, este lunes se conocería el nombre del juez sorteado y entre miércoles o jueves se podría conocer si se restituye el campo.

Por otro lado, Etchehevere se refirió al rol de Juan Grabois en el conflicto familiar. Vale recordar que el dirigente respalda la ocupación del lugar donde Dolores Etchevehere, hermana del exfuncionario nacional, anunció una cesión de tierras. El exministro, su madre y sus hermanos, en tanto, sostienen que Dolores ya no es integrante de la empresa propietaria del predio.

"El contexto es que Juan Grabois tiene un estudio jurídico muy completo, porque presta como servicio ofrecer un ejercito de militantes que todos viven del Estado nacional y provincial, que pueden ir a tomar un campo y completa ese servicio con un apoyo judicial por parte de funcionarios nacionales, como Victoria Donda y la funcionaria Verón; también, manda funcionarios nacionales como Sebastián Correa y Gabriela Carpinetti a dormir a la toma y darle apoyo a los usurpadores. Les cobran un 40%", sostuvo Etchevehere.

Dolores Etchevehere anunció una donación de un 40% de las tierras de la herencia para un proyecto agroecológico del "Proyecto Artigas" que cuenta con el respaldo de Grabois, pero su madre, que cuenta con el respaldo de sus otros hijos, entre ellos el exministro Etchevehere, dice que su hija ya cobró y llamó a "defender la propiedad privada".

"Grabois es un delincuente común con un relato. Tiene muchísimo poder. En definitiva, organizó esta banda, la metió y después salió a contar una épica, un relato. Es evidente que más que coraje para meterte en la casa de otro, hay que tener un relato para tratar de embarullar a la Justicia, a la opinión pública. Todo lo que están diciendo son cuentos", apuntó Etchevehere contra el dirigente social.

Y en esa misma línea, continuó: "Se están queriendo quedar con lo ajeno. La mejor definición de parásito. Es una tortura saber que hay 100 tipos adentro de tu casa, durmiendo en tu cama, usando tu baño, con los recuerdos de tu padre, es inaguantable. Esto es muy bajo, realmente".

"Es el mundo del revés, quién tiene el poder de tomar una toma durante 11 días, bancado por el Gobierno provincial y del otro lado, los legítimos dueños en la banquina, durmiendo en el auto, dando explicaciones, de lo que está absolutamente claro, 24 horas al día. Está al revés, me parece que el poder está ahí adentro, porque hay que tener poder para bancar 100 tipos que no hacen nada: ¿Quién les da de comer? ¿Quién les paga? ¿De dónde sacan la plata? ¿De dónde sacan las cosas? Esas preguntas me las hago a mí mismo: están viviendo de nuestros impuestos", cuestionó duramente el exfuncionario.