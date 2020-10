El caso Etchevehere, propiedad privada, IFE y coronavirus: las definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández repasó este miércoles varios de los temas más calientes de la agenda política nacional durante una extensa entrevista con la periodista María O'Donnell en radio Metro.

Tras asegurar que sintió la carta de Cristina Kirchner como un respaldo a su gestión y dedicarle unos minutos a definir la actual crisis cambiaria, el mandatario dio su opinión sobre las tomas de tierras, el conflicto de los hermanos Etchevehere en Entre Ríos, la propiedad privada y la crisis del coronavirus, entre otros puntos.

Para el jefe de Estado, decir que en la Argentina la propiedad privada está en riesgo "es una estupidez profunda". Además, aseguró, el conflicto de los Etchevehere es de "hermanos ricos que se pelean por una herencia".

En cuanto a la pandemia, Fernández dijo que los esfuerzos están enfocados en "que llegue cuanto antes la vacuna para evitar la segunda ola".

Más tarde dio otra extensa entrevista a Radio 10 y allí, además de insistir con esas definiciones, advirtió su preocupación por la suba de precios y contó que se reunió por eso con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Producción, Matías Kulfas.

A continuación, un resumen de lo que fueron todas sus definiciones:

Toma de tierras

-"Decir que en la Argentina la propiedad privada está en riesgo es una estupidez profunda. No ha habido ningún gesto en ese sentido. Lo de Guernica fue una toma de gente sin tierras que no tiene lugar para vivir y también de algunos pícaros. El gobierno se puso al frente para desalojar ese terreno. Los municipios, lo mismo".

-"El caso de los Etchevehere es de hermanos ricos que se pelean por una herencia. Una hermana decide cederle un espacio a (Juan) Grabois para que lleve adelante un plan de agricultura sustentable y del otro lado reaccionan como reaccionan. La funcionaria del ministerio de Justicia fue porque la señora Dolores Etchevehere formuló una denuncia de maltrato contra su hermano por su condición de mujer. Tampoco hagamos de esto un mundo. Lo mismo pasó con Vicky Donda del INADI".

-"Son hermanos disputándose un terreno y cómo se distribuye una herencia. Son cosas que pasan entre los ricos. ¿Qué tiene que ver con la propiedad privada? Grabois entró de la mano de una propietaria. Estamos viendo cómo dice la Justicia que se resuelve este entuerto".

-"Y sobre las tomas en el Sur, ya le propuse a la gobernadora (Arabela Carreras, de Río Negro) que trabaje en conjunto con la ministra de Justicia y la de Seguridad para que sepa que no hay ninguna intencionalidad del gobierno nacional. Yo no avalo estas cosas".

Coronavirus

-"Tenemos negociaciones y acuerdos en vía de firmas con todos los laboratorios. Hay tres vacunas chinas, una rusa, la de Oxford, la de Pfizer... Yo me la pasé diciendo cuando me acusaban de secuestrador de argentinos que mi mayor temor era el rebrote. Ahí lo estoy viendo en Europa y Estados Unidos. Lo que quisiera es que tengamos la vacuna cuanto antes para poder evitar nosotros la segunda ola. Ese es mi mayor empeño. Hasta entonces tenemos que cuidarnos".

-"El número de casos está bajando. Estamos bajando posiciones en esa tabla de posiciones siniestra. Lo que pienso que ocurrió en la Argentina es que entre 7 y 8 provincias tienen el 60% por ciento de los casos. Cuando todo empezó le prestamos mucha atención al AMBA y a los grandes conglomerados y el resto del país pensó que no les iba a tocar. Ahora en todos los pueblitos se contagian. Son números que a todos nos duelen, pero cuando empezamos a dominar el tema en el AMBA el virus se trasladó con virulencia al interior".

-"Antes de la pandemia teníamos la mitad de las camas de terapia intensiva que hoy tenemos. En el AMBA había 970 camas; ahora hay más de 2 mil. Y se llegaron a utilizar hasta 1.700 en el peor momento. La tasa de letalidad sigue estando más baja que el promedio".

La vuelta a clases

-"Creo que el año que viene vamos a tener resuelto este tema y espero que gran parte de la vacuna ya esté suministrada a los que están en riesgo. Va a haber vacuna, estoy seguro. Con las clases tuvieron infinidad de marchas atrás en Europa. El problema del contagio en las escuelas no es en los chicos, sino con que son vectores de contagio. Creo que nosotros tenemos que recobrar la escolaridad de los chicos cuanto antes porque es un problema. Alguien que pierde la escolaridad en un año y olvida sus responsabilidades no es algo bueno y no debiera estar pasando".



Cuarto IFE

-"Estamos viendo cómo cubrimos de aquí a fin de año las necesidades de todos para que a nadie le falte nada. Decían que la explosión social era inevitable y no ocurrió. La responsabilidad de los sectores más humildes es algo a lo que siempre voy a estar agradecido. No creo que menos hayamos dado menos que Brasil. Los puntos de déficit fiscal son por la ayuda que dimos".

Aborto legal



-"Es un compromiso electoral y los compromisos los cumplo. Estamos trabajando en el proyecto. Yo quisiera que el tema no se convierta en un nuevo debate y una nueva disputa entre los argentinos".

Inflación

-"Estuve hablando con Martin (Guzmán) y Matías (Kulfas) porque hubo correcciones de precios en alimentos y en farmacias con medicamentos y eso me preocupa. Tenemos que volver a pedir un nuevo esfuerzo. "Estoy muy encima de eso".

-"Tuve una reunión con Alfredo Coto que me contó una enorme inversión para multiplicar por dos las exportaciones de carnes a China, y le preguntaba por los precios y me contaba cómo el veía cómo estaba funcionando".