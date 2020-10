Alberto Fernández inauguró la estatua Kirchner en el CCK: "Vamos a poner de pie a la Argentina como Néstor me enseñó" (Bordet por Zoom)

El mandatario habló en el acto de homenaje a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Dijo que fue "el presidente que cambió la historia argentina" y se emocionó al expresar que "lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre".

"Es el discurso más difícil que me ha tocado, quiero serles sincero", confesó el Presidente.

"Es el discurso más difícil que me ha tocado, quiero serles sincero. Y algo me dice que el destino existe porque justo hoy hace un año ganábamos la elección que nos volvió a poner en el gobierno. Para mí no es fácil porque en mi vida hubo un antes y un después de Néstor", empezó Alberto Fernández su discurso en el Centro Cultural Kirchner, donde dejó emplazada una estatua de Néstor Kirchner y lo recordó los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Y lo explicó: "Porque hubo un antes y un después en mi mirada de cómo hacer política".

Fernández evocó cómo fueron los primeros días del gobierno kirchnerista. "Éramos muy pocos los que creíamos en la osadía de pensar que había llegado el momento de hacer otra cosa en la política argentina. Había llegado el momento de ser Políticamente Incorrecto, como titulé mi libro sobre él. Néstor Fue un Presidente que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban. Hizo cosas que creíamos imposibles: desde poner una Corte Suprema digna hasta terminar con la impunidad de los genocidas", enfatizó el Presidente.

Luego, Fernández dijo: "Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper me contó que esta estatua había quedado en un depósito lo llamé a Julio Vitobello y le pregunté a Cristina dónde podíamos poner la estatua. Mi deber es terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina. Y así lo vamos a hacer. Vamos a poner de pie a la Argentina como me enseñó Néstor. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión me pregunto ¿qué haría Néstor?, confesó emocionado el Presidente.

El Presidente no estuvo solo: lo acompañaron en el Centro Cultural Kirchner el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de Gabinete, Santiago Santiago Cafiero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiccilof, dirigentes de la CGT, la CTA, y organismos de derechos humanos; entre otros. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había avisado que no iba a asistir, pero la locutora del acto leyó parte de la carta que este lunes publicó para recordar a su compañero de toda la vida y hablar del Gobierno.

El Presidente había llegado caminando al acto y se mezcló entre la gente, muy al estilo de Néstor Kirchner. El acto fue emocionante: primero se pasó un video con diferentes fotos del expresidente y se lo escuchó recitar el poema "Quisiera que me recuerden" de Joaquín Areta. En el momento que se lo leyó, parecía premonitorio. Este martes se oyó casi como un mensaje desde el más allá en el que el expresidente, a través de la voz de un poeta, pide que lo recuerden sin llorar.

También se proyectó un un video en el que el expresidente de Bolivia Evo Morales, la cantante Adriana Varela, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, el dirigente camionero Hugo Moyano, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, el funcionario bonaerense Andrés "El Cuervo Larroque, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Hebe de Bonafini y la periodista Marta Dillon dijeron por qué lo extrañan a Néstor Kirchner.

Invitados por zoom

A la distancia, participaron del acto los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Uñac, de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis y Omar Perotti de Santa Fe.

Además, estuvieron vía remota el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de mayo Línea Fundadora, además de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Invitados especiales



Los elegidos fueron 33. El que apareció primero en la lista que difundió el Gobierno fue el dirigente Enrique "Pepe" Albistur. También estuvieron de cuerpo presente en la ceremonia el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el de Defensa, Agustín Rossi; el ministro de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el titular de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el líder de la CGT, Héctor Daer, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el ministro de Salud, Ginés González García; el titular de la cartera de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiccilof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el escritor y guionista Pedro Saborido; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el senador Jorge Taiana, la cantante Adriana Varela; Fernando "Chino" Navarro, Emilio Pérsico, Jorge "Topo" Devoto y Carlos Kunkel, entre otros.