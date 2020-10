Larreta se metió en la polémica por las tomas: “Es una obligación del Estado defender los derechos de propiedad” (caso Etchevehere)

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió de lleno este miércoles en el debate por las tomas de terrenos.

A través de un comunicado, y sin hacer mención específica a ningún conflicto -ni el de Guernica ni el de los Etchevehere", aseguró que "la propiedad es inviolable" y que "es una obligación del Estado defender esos derechos".

De esta manera, el mandatario salió a fijar su postura respecto a las usurpaciones, en línea con los expresado días atrás desde Juntos por el Cambio, que a través de un comunicado pidió al Gobierno que haga una defensa clara de la propiedad privada.

Fiel a su estilo, el mandatario porteño pidió defender "los derechos de propiedad" vigentes en la Constitución Nacional y evitó posturas extremas en su escrito, como la de Patricia Bullrich, quien directamente denunció a "funcionarios" detrás de las tomas.

La acusación de la titular del PRO, despertó la respuesta del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien le pidió responsabilidad y aseguró que "no hay ningún funcionario de este Gobierno involucrado en ninguna usurpación".

Así, Rodríguez Larreta continúa en su postura de mantenerse en el centro y tener canales abiertos con el Gobierno nacional, e incluso el de Axel Kicillof por la gestión de la crisis y la pandemia.

En ese sentido, el jefe de Gobierno reconoció el "enorme déficit habitacional" que existe en el país y darle una solución a la problemática que se agravó por la crisis del coronavirus.

"Hay que atender las dos realidades en simultáneo: por un lado la defensa irrestricta de la propiedad privada y la vigencia de la ley; y por el otro la urgencia de generar suelo urbano asequible, urbanización e integración social. Un derecho no puede ser en desmedro del otro", concluye el comunicado.

Si bien el escrito del jefe de Gobierno no hace mención al conflicto de Entre Ríos por el campo de la familia Etchevehere tomado por militantes de Juan Grabois, se dio a conocer el mismo día en que se realiza la audiencia para definir si se ordena o no el desalojo por parte de la nueva jueza.

Este es el texto completo con la postura del referente de Juntos por el Cambio.

"Sobre los derechos de propiedad:

Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos, son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.

Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y no hay ley más importante que la Constitución Nacional.

Y como marca la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable y solo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma.

Para disponer de los bienes, producir e invertir, es esencial contar con la certeza de los derechos de propiedad.

Es una obligación del Estado protegerlos.

Esto no significa que no haya que atender las situaciones de un enorme déficit habitacional que la Argentina tiene. Hay que atender las dos realidades en simultáneo: por un lado la defensa irrestricta de la propiedad privada y la vigencia de la ley; y por el otro la urgencia de generar suelo urbano asequible, urbanización e integración social. Un derecho no puede ser en desmedro del otro".