Acusan al menor de los Etchevehere de ocultar activos para no girar la cuota alimentaria

El menor de los Etchevere fue denunciado por esconder activos para no cumplir con la cuota alimentaria de sus tres hijos. Juan Diego, hermano de Luis Miguel, el ex ministro de Mauricio Macri, es apuntado por estar meses sin girarles un peso a su ex esposa y sus hijos y por subdeclarar para transferir menos de lo que corresponde.

Un nuevo capítulo se suma al conflicto que la familia tiene actualmente por la propiedad de sus campos. Juan Diego, el menor de los hermanos, es denunciado por esconder activos para no cumplir con la cuota alimentaria de sus tres hijos. Luego de meses sin girar un solo peso, Etchevehere, que llegó a estar procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de alimentación familiar, transfiere por los tres niños $40.000 mensuales porque solo declara ingresos por $70.000. Los niños de 11, 14 y 16 años asisten a un colegio privado que es costeado por su familia materna.

Juan Diego Etchevehere es el actual administrador del campo familiar en disputa y acusa a su hermana y a los integrantes del Proyecto Artigas de usurpar la propiedad. Según pudo constatar Ámbito en el expediente N° 682853/19 que cursa en la provincia de Salta el hermano del ex Ministro de Agroindustria no pagó un solo peso en concepto de cuota alimentaria durante varios meses. La conducta persistió hasta que la justicia lo imputó, procesó y elevó a juicio. Para frenar el escándalo y su compleja situación procesal, llegó a un acuerdo con su ex mujer. Luego de eso, incumplió la suma fijada para la subsistencia de sus tres hijos.

A pesar de que los tres menores de edad asisten a escuela privada y realizan actividades deportivas y recreativas extra curriculares, el hermano del ex ministro de Agroindustria solo apoya a cada uno de ellos con $13.300. Esto sucede porque argumentó ante la Justicia que luego de abandonar el cargo que ocupaba en ENACOM, percibe un sueldo de $70.000 por su rol de director en Las Margaritas SA.

Posteriormente la Justicia volvió a fallar a favor de María Cristina Cornejo Costas, su ex mujer, y determinó que Etchevehere debería aportara además del 45% de su salario, el 20% del reparto de las ganancias que dejan las cuatro sociedades que integra. Pero el copropietario de un campo de más de 5 mil hectáreas y accionista de Las Margaritas S.A., Los Vascos Propiedades S.A., Construcciones del Paraná S.A. y anteriormente también de El Diario S.A., argumenta que entre todas esas firmas recibió $0 en concepto de utilidades.

Dentro de la denuncia se mencionan operaciones cambiarias con bancos del extranjero y viajes al exterior que no se condicen con los ingresos que dice percibir. La sospecha, por supuesto, es que Juan Diego oculta su verdadera situación económica. Ante los reiterados pedidos del poder judicial de Salta, donde reside la mujer con sus hijos, Etchevehere se declara insolvente y responde que solo percibe el salario fijo por su función en Las Margaritas SA.

Ámbito también constató que las Las Margaritas S.A., Los Vascos Propiedades S.A., El Diario S.A., y Construcciones del Paraná S.A., todas pertenecientes a la familia Etchevehere, se rehusaron a recibir los oficios judiciales. Del mismo modo, bloquearon los reiterados intentos de acceder a la información solicitada por la damnificada.

La maniobra revelada por María Cristina Cornejo Costas, que además estuvo desempleada hasta hace algunos meses, es coincidente con las denuncias que Dolores Etchevehere viene realizando: vaciamiento, ocultamiento de activos y estafas al Estado y a los integrantes de la familia.