Maradona cumple 60 años: los otros Diego Armando futbolistas en el nombre de D10S (uno entrerriano)

Antes de Diego Armando Maradona hubo un Diego Armando futbolista. Solo uno. En la misma época, un contemporáneo. Pero después… Un montón. El fanatismo por Diego trascendió las fronteras de Argentina. Chicos uruguayos, colombianos, paraguayos, peruanos, bolivianos, chilenos, venezolanos, mexicanos, italianos, fueron llamados así por sus padres en honor al astro argentino que este 30 de octubre está cumpliendo 60 años.

Diego Armando Crucci era uruguayo y jugaba de volante central. En 1932 llegó contratado por Quilmes, en el que apenas disputó dos partidos. Hasta la aparición de juvenil de Argentinos, había sido el único jugador en llamarse así. En paralelo, apareció Diego Armando Gerónimo, un marcador de punta de Estudiantes de Santiago de Estero que jugó 14 partidos en el Nacional 82, torneo que Diego ya estrella no jugó ni un minuto porque estaba concentrado por con la Selección. Después, llegó el vendaval.

Muchos argentinos que deben rondan los 40 años seguramente se llaman Diego Armando por Maradona y el fanatismo de sus padres. Jugadores de fútbol o no, llevan su sello. Algunos llegaron a jugar en Primera como Barrado o Herner. Otros lo hicieron en las categorías de ascenso, tanto de la AFA como del Consejo Federal. Pero el primer Diego Armando fue un uruguayo.

Diego Armando Pérez Quinta fue el primer futbolista profesional al que sus padres lo llamaron así por Maradona. Nació el 29 de noviembre de 1979 en Cerro Largo. Y lo contó en Clarín hace una década: “José, mi papá, jugaba de volante derecho y era fanático de Maradona. En el pueblo le decían, ¡cómo le vas a poner Diego Armando!, por la pica con los argentinos, se entiende. Pero a él no le importó”. Pérez, que hoy tiene 40 años, jugó en Cerro Largo, Wanderers, Danubio y Boston River. No hay otro uruguayo futbolista con ese nombre.

También Diego Armando Herner, que nació en 1982 y se inició en Gimnasia, contó porqué se llama así: “El nombre me lo puso mi papá Armando. Y aunque me ocultó los motivos durante algún tiempo, me gustó llamarme así. El es fanático de Boca y un profundo admirador de Maradona”.

Una búsqueda realizada en 2010 arrojó que había 57 jugadores llamados Diego Armando. Consultado diferentes bases de datos para 2020 ya había más de un centenar de futbolistas: 25 colombianos, 23 argentinos, 15 mexicanos, 8 ecuatorianos, paraguayos y peruanos, 4 bolivianos y venezolanos 3 chilenos, 2 guatemaltecos e italianos, y un alemán, costarricense, hondureño, maltés, estadounidense y el uruguayo Pérez.

Una curiosidad, en el sitio web Transfermarkt aparecen 15 jugadores mexicanos nacidos entre 2000 y 2006 llamados Diego Armando. Aunque es una combinación popular en el país azteca, el nombre Diego no está entre los 30 más elegidos en el periodo 1930-2008, según el sitio babycenter.com. También hay muchos colombianos, más que los argentinos, una mezcla de admiración y tradición.

Sin embargo, hay un Diego Armando que fue dirigido por Maradona en Dorados de Sinaloa. “Me llamo así por Maradona. Nací en 1996, a mis papás ya les había tocado ver toda su carrera y les gusta el fútbol”, contó Diego Armando Barbosa, quien además se dio el gusto de sacarse una foto con el ídolo de sus padres.

De los cuatro europeos, uno es su hijo: Diego Armando Sinagra, nacido en Nápoles en septiembre de 1986, con un recorrido en varios clubes de categorías menores del futbol italiano. También en Nápoles nació Montuori, hijo de un capo de la Curva B cuando jugaba Diego. Contento nació en Munich, Alemania, de padres napolitanos y fanas de Diego, lo mismo que Cucciardi, nacido en Malta, también en 1986.

Hay otros 7 jugadores nacidos en 1986. El más conocido es el caso del peruano Calderón, que nació el 26 de octubre, cuatro días del cumpleaños números 26 de D10S. También zurdo, lo apodaron Pelusa y fue campeón de la Libertadores con la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El menos conocido es un argentino que nació cinco días después del gol a los ingleses y dos días antes del título mundial. Se trata de Diego Armando Cumbeto, quien llegó al mundo el 27 de junio de 1986 en el pueblo de Primero de mayo, en Entre Ríos, que en el censo de 2010 tenía 1.167 habitantes. Cumbeto jugó en Defensores de Pronunciamiento en 2016, en el Federal A y el partido de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba (0-1).

Además de todos los Diego Armando, están las mellizas de 9 años Mara y Dona, y muchos jugadores brasileños apodados Maradona (Dico Maradona por Bahia en los 1980 o Ewerthon Maradona actualmente en União Luziense) o el ecuatoriano Maradona Ordoñez de Deportivo Quito, apodado así por su parecido físico.

Apellidos comunes como González o Martínez, autóctonos como Puña o extraños como Fetzer, todos bajo un denominador común: la admiración profunda por el crack argentino.