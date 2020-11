Eliminan el cuento "El Gorila Gorilón" del portal Aprender (en Entre Ríos)

fines de octubre, el portal educativo @prender de la provincia de Entre Ríos publicó el audiocuento "El Gorila Gorilón" que narra la historia de un gorila que tenía todo y que protestaba cuando alguien necesitado recibía una ayuda. El audiocuento, de tres minutos de duración que publicó el escritor local Matías Finucci Curi, estaba destinado a niños de nivel inicial, y hablaba sobre el mérito y el individualismo. El Gorila-Gorilón se viralizó y despertó críticas por buscar "adoctrinar a los chicos", fue bajado del portal y desplazaron de su cargo a la licenciada en comunicación social Celeste Ramírez, jefa de División Producción y Gestión de Contenidos Educativos y Desarrollo Multimedia del Consejo de Educación de Entre Ríos.

Qué narraba el Gorila-Gorilón El cuento tiene como protagonista al gorila, que "siempre tuvo todo" y se enojaba cuando alguien recibía una ayuda: "Si lo quiere, que se lo gane él solito". Cuenta una historia puntual de una abeja reina que le ofrece alimento a otra abeja hasta que se recupere y pueda volver a volar. "Eso no está bien", se queja el gorila. Lo mismo sucede cuando narra la escena de una hormiga y un pájaro. En el final, el gorila se enferma, a tal punto que no tiene fuerzas para buscar bananas. Tanto la abeja como la hormiga y las aves lo ayudan. Él les agradece, a lo que responden: "No te preocupes. El bienestar lo conseguimos entre todos y todas".

La oposición política de Entre Ríos se manifestó en contra del contenido. "Expresamos nuestro profundo repudio a la aparición de un relato en el portal oficial destinado al adoctrinamiento de niños y niñas. La buena noticia es que lo bajaron rápidamente, pero lo preocupante es que hayan avanzado con esto. Es lamentable que haya existido. El cuento habla por sí solo", señaló a Infobae el diputado nacional Atilio Benedetti.

Desde el Ministerio de Educación entrerriano emitieron un comunicado donde señalaron: "Así como desde la comunidad educativa señalamos y criticamos el claro gesto de adoctrinamiento que significó cuando en 2016 el ex presidente Mauricio Macri hizo repetir a niños y niñas de una escuela de Rosario su eslogan de campaña "Sí se puede", también desaprobamos la publicación de este contenido que claramente no fue lo suficientemente revisado por las instancias de análisis pedagógico y que fue inmediatamente corregido", señalaron desde el ministerio.